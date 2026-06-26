El cara a cara de los herederos: Mbappé y Haaland protagonizan la primera batalla Mundial

La primera gran batalla de este Mundial se dará en Boston. Allí se decide el grupo de la muerte, el grupo I de este campeonato, con la bicampeona Francia y la aspirante a revelación Noruega. Será el primer cara a cara en una cita mundialista entre los dos jugadores llamados a liderar el futuro de este deporte, dos reyes eclipsados aún por Leo Messi y a los que todavía hace también sombra Cristiano Ronaldo. Pero desde hace años que Kylian Mbappé y Erling Haaland son dos de las mayores figuras del fútbol y en este Mundial vivirán su primer enfrentamiento de nivel.

Lo harán con el primer puesto del grupo en juego. Ambas selecciones ya han hecho los deberes, al ganar sus dos primeros partidos. Lo han conseguido gracias a la determinación de sus dos estrellas. Si Messi y Cristiano protagonizan desde hace décadas una rivalidad legendaria que les llevaba a retroalimentarse el uno al otro para no bajar el rendimiento, en el caso de Mbappé y Haaland no es menos.

Mbappé debutó en el Mundial con un doblete ante Senegal. El futbolista del Real Madrid se estrenó a lo grande frente a la campeona de África, dejando claro que tiene ganas de llevar a Francia a la que sería su tercera final consecutiva, después de ganar en Rusia 2018 y perder en Qatar 2022. En ambas ocasiones, fue la estrella de los de Deschamps. Ahora, quiere repetir e intentar conquistar el que sería el tercer título para los galos.

Dos horas más tarde de aquello, la Noruega de Haaland volvía a una Copa del Mundo. Lo hacía 28 años después de su última aparición y con un futbolista llamado a hacer cosas grandes. Un androide que dejó su firma nada más llegar a Estados Unidos, con un doblete con el que contestaba a Mbappé y al que sólo Messi podía superar.

En la segunda jornada, más de lo mismo. Comenzaba Mbappé con un doblete, tras el logrado por Messi horas antes ante Austria. El madridista no bajaba el ritmo y le metía dos a Irak, en un partido que se eternizó por la lluvia y se solapó con el de Noruega. Los vikingos se medían a Senegal y Haaland no dio pie a que se les escapara la clasificación para la siguiente ronda, firmando otros dos goles.

Enfrentamientos directos Mbappé-Haaland

Los dos futbolistas se han visto las caras sólo en cuatro ocasiones. A pesar de que Real Madrid y Manchester City se han enfrentado cinco veces en los últimos dos cursos –desde que Mbappé está en el conjunto blanco– sólo se han coincidido en dos de ellos, en el Etihad, con victoria para el francés en ambos y con un gol en la temporada 24-25. Los otros dos fueron cuando jugaban aún en PSG y Dortmund, con una victoria para cada uno en octavos de final de la 19-20, en la que los galos se clasificaron.

En el duelo goleador, eso sí, Erling Haaland va por delante. El noruego ha marcado en esos enfrentamientos directos un total de cinco goles, mientras que, como decíamos, Mbappé sólo ha visto puerta en una ocasión. Ahora, esta batalla entre los dos bichos del presente cobra otra dimensión. Por primera vez será con sus selecciones y, sobre todo, por primera vez en un Mundial. A disfrutar.