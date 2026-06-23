¿Messi o Cristiano? Tu elección podría revelar más sobre tu ideología política de lo que imaginas

El eterno debate entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo ha sido un debate que ha superado lo meramente futbolístico. Ha llegado al ámbito emocional y cultural, pero ahora también puede revelar cómo piensa una persona y qué valores prioriza.

Los investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang de Singapur encuestaron a un total de 10.661 personas en 26 países para analizar si la preferencia por uno u otro jugador se relacionaba con la ideología política. El resultado fue que existe un patrón entre preferencia futbolística y orientación política.

Según los datos obtenidos, los que se identifican como más progresistas o liberales tienden a elegir a Messi. Su imagen discreta, familiar y centrada en el equipo encajaría más con valores comunitarios y horizontales. Por su parte, los que se sitúan en la parte más conservadora prefieren a Cristiano Ronaldo, asociado a la ambición, el logro individual y la autoafirmación. También las personas con predisposición a un liderazgo fuerte, independientemente de su partido, eligen a Ronaldo, quien encarna visualmente ese concepto de «líder dominante».

Preferencia según los países

El estudio también refleja la media por país. En 11 países, Ronaldo fue el más elegido, mientras que Messi lo fue en 8. En 7, la preferencia no fue estadísticamente clara. Llama la atención que el primer puesto del rosarino sea Corea del Sur, donde la devoción por Messi nace del rechazo generalizado hacia Ronaldo, quien registra allí los niveles de favorabilidad más bajos de todo el estudio. Otro dato llamativo del estudio es que la preferencia por Ronaldo en Portugal existe, pero es cuatro veces menor que el orgullo nacionalista que sienten los argentinos por Messi.

La relación entre ideología y preferencia entre las dos estrellas está especialmente marcada entre los jóvenes, mientras que en los adultos se debilita. El estudio también detectó otros factores. Quienes consumen noticias a través de TikTok e Instagram prefieren a Ronaldo, por su enorme presencia en estas redes. Los que también tienen una gran autoestima también se inclinan por él, al tener una imagen de excelencia y confianza.