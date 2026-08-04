Ahora que estamos verano, es normal que al caer la noche, empecemos a escuchar grillos en el jardín o también en la terraza. Dependiendo de donde vivas, o pases las vacaciones, es posible incluso que ese sonido repetitivo se escuche en el balcón, ya que es normal que aparezca justo cuando suben las temperaturas incluso de noche. Un «cric cric» que puede resultar molesto para algunos, pero que en realidad tiene un significado importante.

Porque no es un ruido cualquiera. Los grillos no están ahí por casualidad. Cuando aparecen, normalmente es porque han encontrado lo que necesitan: algo de refugio, comida y un entorno donde pueden moverse sin demasiados problemas así que no ocurre en todos lados y además, hay otro detalle importante. Cuanto más calor hace, más se escuchan. Las noches cálidas aumentan su actividad. Y eso se nota. En cambio, cuando refresca, el sonido baja o desaparece durante un tiempo y no es casualidad, pero ¿qué significa escuchar ese canto?.

¿Escuchas grillos por la noche en tu jardín? Esto es lo que significa y por qué es una buena señal

Los grillos son animales nocturnos así que durante el día se esconden, sobre todo para evitar el calor más intenso y a muchos de sus depredadores. Es por la noche cuando salen y se mueven con más libertad. Pero además, las temperaturas más altas aceleran su actividad, por lo que es normal que en esta época el canto sea más constante. En cambio, cuando el ambiente se enfría, su comportamiento cambia y el sonido se reduce.

Y no, no cantan por casualidad. Son los machos los que emiten ese sonido y lo hacen por varias razones: atraer a las hembras, marcar territorio frente a otros grillos y participar en el cortejo cuando detectan una posible pareja. Es su forma de comunicarse dentro del entorno.

Cómo producen ese sonido tan característico

El sonido que hacen los grillos se llama estridulación y básicamente lo hacen cuando frotan una ala contra la otra. Una funciona como si fuera una pequeña lima y la otra como un raspador. Ese movimiento produce vibraciones que se transmiten por el aire.

Por eso el sonido puede ser tan intenso a pesar del tamaño del insecto. Y también por eso cambia. No todos los grillos suenan igual ni lo hacen al mismo ritmo. Depende de la especie, de la temperatura e incluso del momento. De hecho, hay algo curioso: cuanto más calor hace, más rápido es el ritmo del canto.

Qué indica tener grillos en el jardín

Aquí es donde viene lo importante. Tener grillos no suele ser una mala señal sino más bien al contrario. Su presencia indica que el entorno tiene ciertas condiciones básicas: algo de humedad, vegetación, refugios y una menor presencia de productos químicos agresivos. No sobreviven bien en jardines completamente artificiales o muy tratados. También suele haber algo más detrás como restos vegetales, materia orgánica y una pequeña cadena alimentaria. Aves, lagartos u otros animales que forman parte del mismo ecosistema. Todo está conectado, aunque no siempre se vea. Por eso, escuchar algunos grillos por la noche puede interpretarse como una señal de que el jardín mantiene parte de su equilibrio natural. No es perfecto, pero funciona.

¿Qué pasa si se escuchan demasiados?

Sin embargo, si el sonido es excesivo o aparecen muchos individuos, puede ser señal de que hay un exceso de materia orgánica, humedad acumulada o zonas descuidadas que les favorecen más de la cuenta. No significa que haya una plaga como tal, pero sí que puede ser buena idea revisar el entorno. Limpiar hojas acumuladas, controlar la humedad o evitar restos de comida puede ayudar a mantener el equilibrio sin eliminar por completo su presencia.

¿Y si aparece uno dentro de casa?

Esto también ocurre con bastante frecuencia, sobre todo en verano. Un grillo puede entrar en casa atraído por la luz o buscando refugio durante la noche. En la mayoría de los casos es algo puntual y no indica ningún problema. Basta con sacarlo o dejar que salga por su cuenta. Otra cosa es si aparecen varios de forma repetida. En ese caso sí conviene comprobar si hay grietas, restos orgánicos o puntos de entrada claros, de modo que podemos resolver el problema sellando huecos, limpiando bien ciertas zonas y evitando luces exteriores cerca de puertas y ventanas.

Cómo convivir con ellos sin eliminarlos

Eliminar por completo a los grillos no es necesario. De hecho, no es lo más recomendable si se quiere mantener un jardín equilibrado. Se pueden retirar hojas acumuladas o mantener ciertas zonas más controladas, pero sin eliminar toda la vegetación. Los parterres y zonas verdes bien cuidadas sirven de refugio a distintas especies.

Además, el uso excesivo de insecticidas puede generar más problemas que soluciones. No sólo afecta a los grillos, también a polinizadores y a otros animales que ayudan a controlar de forma natural a otros insectos. Al final, el canto de los grillos en verano forma parte de lo normal. Puede resultar repetitivo, sí. Pero, en la mayoría de los casos, es una señal de que el jardín sigue teniendo vida y conserva parte de su equilibrio natural.