Tragedia en la UFC: muere repentinamente el luchador Allan Nascimento a los 34 años

Luto en el mundo de las artes marciales mixtas. Allan Nascimento, conocido luchador de la UFC, ha fallecido de forma repentina a los 34 años, una noticia que ha conmocionado a compañeros y aficionados. La propia organización confirmó el fallecimiento a través de un comunicado oficial en el que explicó que el luchador brasileño fue encontrado inconsciente después de sufrir aparentemente un infarto mientras dormía.

A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos, nada pudo hacerse por salvar su vida. La inesperada muerte de Puro Osso, como era conocido dentro del octágono, ha provocado una enorme ola de mensajes de dolor y de apoyo a su familia. La tragedia llega apenas unas semanas después de su última aparición sobre el octágono. Allan Nascimento había competido el pasado 20 de junio en un evento de la UFC, donde cayó por decisión dividida ante Mitch Raposo en un combate muy igualado que volvió a demostrar el nivel competitivo del brasileño.

Nadie podía imaginar entonces que aquella sería la última vez que se le vería pelear. Su fallecimiento ha dejado en shock a la comunidad de las MMA, especialmente porque continuaba en plena actividad deportiva y preparaba nuevos compromisos para los próximos meses. Además, estaba previsto que participara en un evento organizado por Charles Oliveira durante la próxima semana, una cita que ahora se ha convertido en un homenaje improvisado a uno de sus grandes amigos.

Luto por Allan Nascimento

Allan Nascimento inició su camino en los deportes de contacto con el muay thai en 2007 antes de dar el salto a las artes marciales mixtas. Poco a poco fue construyendo una sólida carrera en su país hasta llamar la atención de la UFC gracias a su participación en el programa Dana White’s Contender Series en 2018. Aunque no consiguió el contrato en aquella primera oportunidad, la organización siguió muy de cerca su evolución y terminó incorporándolo oficialmente en 2021.

Desde entonces disputó seis combates en la mayor empresa de MMA del mundo, logrando un balance de cuatro victorias y dos derrotas, mientras que su récord profesional alcanzó las 22 victorias y siete derrotas. Durante su trayectoria consiguió imponerse a rivales como Cody Durden, Jake Hadley, Carlos Hernández o Jafel Filho, consolidándose como uno de los luchadores más técnicos del peso mosca.

Allan Nascimento también era una figura muy respetada dentro del gimnasio Chute Boxe Diego Lima de São Paulo, donde compartía entrenamientos con algunos de los luchadores más importantes del panorama internacional como Charles Oliveira, ex campeón del peso ligero de la UFC y amigo suyo que fue uno de los primeros en reaccionar públicamente a la noticia. También otros nombres destacados como Dustin Poirier, Henry Cejudo, Mackenzie Dern o Elves Brener expresaron su tristeza y enviaron mensajes de apoyo a la familia del brasileño.