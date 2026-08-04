Ter Stegen termina su infierno en el Barcelona y se va cedido al Ajax

Ter Stegen ya es nuevo jugador del Ajax. Después de once años desde que fichó por el Barcelona, el portero de 34 años jugará cedido en el Ajax neerlandés por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este martes el Barcelona. Una salida que pone fin a uno de los culebrones más polémicos con el guardameta alemán desde la guerra que comenzó en 2024.

El germano no tenía hueco en el equipo de Hansi Flick con Joan García y Szczesny por delante de él. Ante la falta de minutos, Ter Stegen decidió que este verano era el momento de salir del Camp Nou después de unos años encadenando lesiones graves. Una oportunidad de empezar de cero después de muchos enfrentamientos con el club catalán.

Todo comenzó en septiembre de 2024, cuando se rompió el ligamento cruzado contra el Villarreal. Una lesión que le hizo perderse toda la temporada. Tan solo dos partidos a finales de mayo. Desde ahí todo cambió. Perdió todo su crédito en el Barcelona y el pasado verano el club decidió fichar a Joan García para ser su sucesor. Una fórmula de presionar a Ter Stegen para que buscase una salida, pero el portero volvió con el drama de las lesiones a finales de aquel mes de julio cuando un problema en el lumbar le obligó a pasar por quirófano.

No pudo encontrar por eso nuevo equipo y estuvo otros cuatro meses de baja. Volvió en diciembre para jugar la Copa y en enero se marchó cedido al Girona de Míchel. Pero cuando parecía que los problemas físicos ya quedaron atrás, en el partido frente al Oviedo se lesionó en los isquiotibiales. Pasó de nuevo por una operación y no jugó el resto de la temporada. Terminada su cesión, Ter Stegen regresó a Barcelona, pero ya no tenía hueco alguno en el equipo. En las últimas semanas llegó la llamada del Ajax y se muda a Países Bajos para volver a ser titular y recuperar la confianza perdida. Una nueva aventura en su carrera donde confía en que las lesiones no vuelvan a hacerle bajar a los infiernos.

El comunicado del Barcelona

Ter Stegen ya es nuevo jugador del Ajax. Después de once años desde que fichó por el Barcelona, el portero de 34 años jugará cedido en el Ajax neerlandés por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este martes el Barcelona. Una salida que pone fin a uno de los culebrones más polémicos con el guardameta alemán desde la guerra que comenzó en 2024.