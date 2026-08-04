Detenido en Alicante un falso comercial por estafar 2.480 € con avisos ficticios de impago de la luz

Un varón de 52 años y de origen italiano ha sido detenido en Alicante por hacerse pasar por comercial de una compañía eléctrica y reclamar vía telefónica a la víctima, una profesional del sector de la hostelería, el pago de 2.480 euros en impagos de los recibos de la luz, bajo amenaza de cortar el suministro del establecimiento, cantidad que la mujer satisfizo a través de la banca online.

Los hechos se desencadenaron a raíz de la presentación de una denuncia por la trabajadora, quien relató a los agentes haber sido víctima de un engaño relacionado con el supuesto pago de facturas eléctricas pendientes. En concreto, la mujer había recibido una llamada telefónica cuando se encontraba trabajando en su establecimiento que, en ese momento, estaba repleto de clientes. Al otro lado del hilo telefónico, quien le hablaba se identificó como un trabajador de la compañía que suministraba la electricidad al negocio.

Según el relato policial, esa persona transmitió a la mujer en la citada conversación la existencia de varias facturas supuestamente impagadas y le advirtió también que, en caso de no efectuar el pago de modo inmediato mediante una transferencia bancaria, procedería al corte inmediato del suministro.

Ante la urgencia de la situación y a fin de evitar perjuicios para su negocio, la víctima accedió a su banca online y efectuó varias transferencias por un importe total de 2.480 euros.

Sin embargo, los investigadores comprobaron más tarde que el día anterior al inmediato abono de los supuestos impagos, un hombre se había personado en el mismo negocio. Se hizo pasar por un comercial de una empresa suministradora de electricidad y, con la excusa de ofrecer a la mujer mejoras en las condiciones, le solicitó información sobre su actual comercializadora. Incluso, llegó a fotografiar el último recibido de la luz.

Posteriormente, los agentes comprobaron que la persona que había ido al local ese día y que 24 horas después había realizado la llamada fraudulenta era la misma, por lo que, supuestamente, el objetivo de la visita previa era el de obtener información para dotar de credibilidad la llamada posterior. Finalmente, el citado individuo ha sido detenido por presunto delito de estafa y puesto a disposición judicial.

Hay que recordar que, tal como publicó OKDIARIO en abril de 2024, la Guardia Civil, en aquel caso, alertó de lo que entonces era una nueva estafa a hosteleros. Se produjo en Cantabria: «Pague de inmediato la factura o cortamos la luz en 10 minutos». Se llegaron a detectar hasta siete casos en menos de una semana por valor de 18.000 euros. Todos coincidían en que los estafadores llamaban a las víctimas por teléfono, haciéndose pasar por empleados de la compañía de la luz. La amenaza era clara: o pagaban en cuestión de minutos o le cortaban el suministro con el evidente perjuicio para el negocio. Todo falso.