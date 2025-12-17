La Guardia Civil acusa a la banda de los falsos revisores de la luz de estafar y robar a más de 85 ancianos de Aragón, Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco. Se trata de un grupo organizado que engañaban a los ancianos convenciéndoles de que debían cambiar los contadores de la luz o pagar en metálico hasta 900 euros para evitar que les cortaran el suministro. Hay dos detenidos y cinco investigados de la misma banda.

La investigación comenzó en el mes de febrero con la denuncia de dos personas mayores por una supuesta estafa de revisores de la luz en la que las víctimas habían perdido 2.100 euros.

La primera víctima explicó que dos hombres le habían abordado por la calle diciéndole que eran técnicos de una compañía eléctrica y que ya habían hablado con su hija para cambiar el contador de la luz. Le acompañaron a su casa donde le pidieron 900 euros por ese supuesto cambio de contador. Al no tener ese dinero en efectivo, los estafadores le ofrecieron pagar con un datáfono que resultó ser solo un engaño para obtener el código PIN de la tarjeta que después le sustrajeron al descuido. Posteriormente sacaron 1.200 euros en efectivo en un cajero.

La estafa del contador de la luz

El segundo denunciante se encontraba en su domicilio cuando un hombre se presentó diciendo ser técnico de la compañía de la luz. Le informaron de que al día siguiente le iban a cambiar el contador de la luz y que tenía que pagar 900 euros en ese mismo momento. Abrumado por la amenaza del corte de suministro, abonó 500 euros inmediatamente acordando pagar el resto cuando se hiciera el cambio.

Gracias a la colaboración de la empleada del hogar de uno de estos ancianos se pudo dar con la identidad de uno de los autores y a lo largo de los siguientes meses los investigadores esclarecieron el entramado criminal y su forma de actuación habitual, además de acreditar la participación en 85 delitos cometidos por toda la geografía española.

El grupo criminal estaba formado por siete personas residentes en Valencia, todas ellas de origen español y con decenas de antecedentes por hechos similares y organizados para cometer las estafas de los revisores de la luz por varias comunidades con las personas mayores como objetivos.

Golpearon a un anciano que les descubrió

En total, la banda de estafadores había logrado obtener un botín económico de más de 100.000 euros, además de joyas, teléfonos móviles y otros bienes de valor que sustraían de los domicilios de los ancianos.

La mayoría de los delitos han sido de hurto y estafa, pero también hay un robo con violencia ya que golpearon a un hombre en Castellón para sustraerle 1.200 euros.

Así actuaban los falsos revisores de la luz

La banda de las estafas de los revisores de la luz siempre usaba el mismo método para desvalijar a sus víctimas. Se acercaban en la calle o directamente se presentaban en las casas de personas mayores sin previo aviso. Los estafadores iban siempre bien vestidos y con ropa con logotipos falsos o genéricos que daban la sensación de pertenecer a una compañía eléctrica.

Una vez establecían contacto con los ancianos creaban una sensación de urgencia, amenazando con cortar el suministro en el acto. Además, trataban siempre de acceder a la vivienda, donde aprovechaban para cometer los hurtos de los bienes a la vista. Una vez ahí le trataban de cobrar, en efectivo o con tarjeta, pero siempre en el acto.

Los objetivos de los estafadores eran siempre personas de avanzada edad, a las que se ofrecían con el pretexto de prestarles ayuda para resolver un problema. Incluso les hacían una pequeña investigación previa y les llamaban siempre por el nombre para dar sensación de seguridad y credibilidad con el relato.

En total, la Guardia Civil de Valencia ha detenido a dos hombres e investigado a otras cinco personas, cuatro hombres y dos mujeres por decenas de delitos de estafa, más de una decena de hurtos, un robo con violencia y otro delito de pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos e investigados fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Picassent (Valencia) y la autoridad judicial decretó prisión provisional para los dos arrestados.