Son las imágenes de la detención de un ladrón a manos de la familia del anciano al que acababa de robar violentamente un cadena de oro en San Sebastián (Guipúzcoa). El ladrón magrebí, de 19 años y reincidente, asaltó al anciano por la espalda, golpeándole en la cabeza para arrancarle una cadena de oro que la víctima llevaba al cuello.

Tras el violento robo y con el anciano tirado en el suelo, el ladrón huyó a la carrera del escenario del robo, unas callejuelas del centro de la ciudad donostiarra.

El delincuente no llegó muy lejos. Un familiar del anciano persiguió y derribó al ladrón con ayuda de un ertzaina fuera de servicio que pasaba por el lugar de los hechos. Viéndose atrapado y derribado en el suelo, el ladrón comenzó a insultar y amenazar a los protagonistas de la persecución, mientras una vecina grababa la escena desde la ventana de su casa, indignada por lo que está viendo.

El ladrón golpeó al anciano por la espalda

El robo tuvo lugar poco antes de las once de la noche del pasado viernes, en una céntrica calle de San Sebastián. Según la denuncia que presentó el anciano en dependencias de la Ertzaintza, el ladrón se acercó por la espalda a familiar de avanzada edad y le golpeó en la cabeza para, seguidamente, sustraerle una cadena de oro que llevaba colgada al cuello.

El autor trató de darse a la fuga a la carrera, siendo interceptado finalmente por varias personas, entre ellas, un familiar de la víctima, un ertzaina libre de servicio y otros viandantes.

Una patrulla en funciones de protección ciudadana, alertada de lo sucedido, se dirigió allí y tras realizar las correspondientes verificaciones, terminó deteniendo al joven ladrón por un delito de robo con violencia.

El anciano sufrió lesiones en el cuello

La víctima fue trasladado y asistido en un centro de salud de las lesiones causadas en el cuello durante el robo de la cadena, que pudo ser recuperada por los efectivos policiales.

El arrestado, de procedencia magrebí y con antecedentes policiales, principalmente por hechos contra la propiedad, fue entregado por efectivos de la Ertzaintza en el juzgado junto a las correspondientes diligencias.