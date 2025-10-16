La Policía Nacional ha desarticulado la organización de un clan familiar rumano de ladrones afincado en Madrid que robaba de forma itinerante por toda España y el extranjero a personas mayores con el método del abrazo cariñoso. La operación se ha saldado con doce detenidos acusados de robar a 41 ancianos en España y la requisa de las mansiones y los coches de lujo de la banda en Rumanía.

En concreto, a los arrestados se les atribuye la comisión de 41 hurtos y cuatro robos con violencia en España para apoderarse de joyas y relojes que después enviaban a Rumanía. Juntos conformaban la mayor banda de ladrones por el método del abrazo cariñoso.

Estos ladrones del abrazo cariñoso presumían en Rumanía de una vida a todo tren, grandes mansiones y coches de lujo comprados gracias al botín que habían obtenido robando a cientos de ancianos en España, Gran Bretaña y otros países europeos.

Les han requisado 12 viviendas

Durante la operación se han llevado a cabo 25 registros, dos en España y 23 en Rumanía, en los que se han intervenido 26 relojes de marcas de lujo, numerosas joyas de oro, más de 22.900 euros, 1.850 libras, 7.150 leis de moneda rumana, doce inmuebles y siete vehículos valorados en 190.000 euros.

Las pesquisas se iniciaron a principios del año 2024 tras detectarse en Madrid un clan familiar que se podría estar dedicando de manera itinerante al hurto de joyas y relojes de alta gama por el método del abrazo cariñoso.

Las primeras averiguaciones dieron como resultado que este clan estaba afincado en Madrid pero que desarrollaba su actividad delictiva por toda la geografía española y que en los últimos meses se centró en las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Granada y Murcia.

El robo del «abrazo cariñoso»

Los miembros del clan seleccionaban como centros de operaciones zonas alejadas en entornos rurales donde alquilaban viviendas desde donde distribuían a cientos de kilómetros a equipos para la búsqueda de potenciales víctimas a las que abordar.

Actuaban en parejas formadas por un hombre y una mujer para sus robos del abrazo cariñoso. La pareja de ladrones entablaba conversación con las víctimas engatusándolas con caricias y abrazos mientras sustraía sus joyas y relojes y el varón preparaba la huida en el vehículo que conducía una vez que lograban el botín.

Para ello otros miembros de la organización eran los encargados de realizar viajes a las ciudades donde estaban ubicados los citados equipos y recogían los efectos sustraídos en los robos.

Posteriormente realizaban envíos de paquetería a través de distintas empresas especializadas y en Rumanía eran recibidos por los patriarcas y líderes de los clanes, quienes llevaban un alto nivel de vida y contaban con un gran número de propiedades y vehículos de alta gama.

Detenidos del clan en España y Rumanía

Durante el transcurso de la investigación se constituyó en el seno de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) un Equipo Conjunto de Investigación entre las autoridades fiscales y judiciales de España y Rumanía. En este marco se han emitido varias órdenes europeas de investigación a Italia.

Una vez identificados los integrantes de la organización se llevó a cabo un dispositivo policial simultáneo el pasado 4 de septiembre.

El Juzgado ha ordenado el ingreso en prisión de los doce detenidos como presuntos responsables de 45 delitos contra el patrimonio y otro de pertenencia a organización criminal.