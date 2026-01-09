Las cámaras de seguridad del edificio de las víctimas grabaron al marroquí de 25 años que este jueves mató a golpes a su joven pareja e intentó asesinar a su suegra en Calella (Barcelona). La imagen del homicida entrando en el bloque de viviendas se ha difundido a todos los cuerpos policiales que participan en el dispositivo de búsqueda del delincuente con antecedentes en otras provincias catalanas.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer en el conocido bloque Toyca de Calella, un edificio de viviendas turísticas donde sucedió el crimen. El homicida llamó a otra vivienda, le abrieron la puerta, subió a piso en el que viven su pareja y su suegra y las golpeó salvajemente con una olla.

Los Mossos d’Esquadra acudieron alertados por los vecinos que llegaron a escuchar los gritos desesperados de las víctimas. Al llegar a la puerta del piso ya nadie respondía y los policías tuvieron que derribar la puerta.

La mató a golpes con una olla

Los policías se encontraron con un escenario macabro dentro del apartamento. Las dos víctimas, madre e hija, estaban tendidas en el suelo con la cabeza y especialmente la cara, destrozadas a golpes. Junto a ellas el instrumento del crimen: una olla de metal de tamaño considerable.

El agresor había huido saltando por el balcón de la vivienda y las cámaras de seguridad lo confirmaron. Los Mossos d’Esquadra mantienen un operativo activo de búsqueda en toda Cataluña, ya que el agresor tiene referencias policiales en Gerona, además de en la provincia de Barcelona.

La mujer joven de entre 25 y 30 años se llevó la peor parte en la agresión y se encuentra en estado de muerte cerebral en el hospital. La madre de la víctima se encuentra en estado crítico debido a los golpes que recibió por parte del asesino. La joven no había sido atendida en ninguna ocasión por los servicios municipales de atención a víctimas de violencia de género y el agresor no figuraba como vecino de Calella.