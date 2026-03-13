Vox prepara el desembarco de más de 1.600 afiliados en Castilla y León: «El voto también se gana estando»

Vox tendrá una movilización histórica de apoderados en Castilla y León este próximo domingo. Según datos oficiales confirmados a OKIARIO, Bambú contará con el despliegue de 1.675 voluntarios en total, de los cuales 715 se desplazarán de toda España, manteniendo la dinámica que comenzó a fraguarse en Extremadura y que se conoce como «turismo electoral» entre los afiliados de Vox.

El llamamiento que hizo Santiago Abascal en las extremeñas tuvo un efecto contagio en Aragón, y lo ha vuelto a tener en Castilla y León. Un fenómeno que se vive entre sus afiliados como «un deber», explican, para los que las citas electorales son un «plan de finde» para «vivir la ola del cambio» en España.

En Bambú son conscientes de que «cada voto cuenta». En Castilla y León, Vox roza el 20% de los sufragios, según todas las encuestas. «El voto también se gana estando», señalan.

Para Vox, el éxito de unos buenos resultados en las elecciones también pasa por implicar a las bases y tener una presencia masiva en los colegios electorales. Por un lado, así evidencian que Vox va a más, lo que invita a animar a los indecisos por el argumento del «voto útil». Por otro, señalan que garantizan «el recuento limpio de votos».

En la interparlamentaria que Vox celebró en Salamanca a finales de octubre, la estrategia de captar apoderados salió a relucir. En el cuartel general de Bambú, elaboraron una estrategia de comunicación para concienciar a las bases de que el partido los necesita activos y comprometidos en todas las elecciones. «La respuesta obtenida es evidente», señalan.

En el pistoletazo de salida de las elecciones extremeñas, Abascal lanzó un órdago. «Sánchez no ganará salvo que haga trampas», afrontando las elecciones en clave nacional. Una advertencia que ha mantenido viva en Aragón.

En el llamamiento del pasado 8F, Vox envió un email a cada uno de sus apoderados con el lema «¡Sé nuestros ojos!». «Sólo con tu ayuda conseguiremos que cada voto se cuente y así evitar los problemas que ha habido en anteriores elecciones en el recuento de votos: votos anulados injustamente, falta de papeletas, problemas con votos por correo, etc. Queremos que nos ayudes a vigilar el proceso», señalaba.

Vox ante las elecciones de Castilla y León

Si en Extremadura duplicó el número de apoderados, en Aragón los cuadruplicó. En Extremadura, de 474 apoderados en las elecciones autonómicas de 2023, se ha pasado a 928. Y en las elecciones de Aragón de este 8 de febrero, la movilización que se alcanzó batió todos los récords. Hubo 1.250 apoderados, frente a los 300 que Vox tuvo en los comicios autonómicos de 2023.

Ahora el partido de Abascal ha activado la maquinaria para inundar de apoderados Castilla y León, la comunidad más grande de España, donde están llamados a votar 2.097.768 ciudadanos el próximo 15 de marzo. Todo un reto ante un territorio complejo, con 9 provincias y una fuerte vida rural, para los que desplegarán a 1.675 afines velando por las urnas.

La clave de mantener el ratio de implicación está en la vertebración que el partido está logrando en toda España, en parte por el uso de las redes sociales. En los anteriores comicios, la llegada de refuerzo de otras comunidades autónomas cuando no coincidían con el resto de regiones era prácticamente anecdótica.

Ahora el tirón de Abascal «como un candidato más» en las elecciones regionales es un ciclón que logra engordar unas bases cada vez más comprometidas.

En Extremadura llegaron 464 de otras delegaciones territoriales. En Aragón, unos 700 apoderados eran de fuera de la comunidad, provenientes de Madrid, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Andalucía y Extremadura.

Desde la Ejecutiva Nacional las órdenes son claras: todos los cargos tienen que remar. De ahí la presencia que se espera desde este viernes en Valladolid, en el cierre de campaña.

Ya han confirmado la asistencia multitud de concejales, diputados autonómicos y nacionales, así como los portavoces nacionales de Vox durante toda la jornada electoral, como Isabel Pérez Moñino (Agenda España), Ainhoa García Flórez (Familia) o el propio José Antonio Fúster. Los tres no se han perdido ni una de las elecciones autonómicas. Una estrategia distinta a la que siguió el PP, si se tiene en cuenta que en Aragón durante la jornada electoral los cargos eran sólo autonómicos.

De hecho, según ha podido saber OKDIARIO, la masiva llegada de apoderados de fuera impactó a los populares en Aragón. En los corrillos azules se llegó a bromear tildando a la llegada de los apoderados de Vox como «el desembarco de Normandía», pese a que aquellos contaban con el doble de apoderados: 2575, todos ellos de Aragón.

Un golpe de efecto que creó sorpresa incluso entre apoderados más veteranos de Vox, que no se esperaban el respaldo exponencial, cuentan, recordando que «antes estaban siempre solos», y en estas últimas tuvieron un «refuerzo» de hasta 4 apoderados más en algunos colegios.