Vox arranca la precampaña en León emitiendo en directo el derribo de su central térmica: «Esto es un crimen»

Este jueves, Vox ha arrancado la precampaña en Castilla y León emitiendo en directo el derribo de la central térmica de Cubillos del Sil. Carlos Pollán se ha convertido en el primer candidato de dar la batalla para conquistar el voto de los 2.097.768 castellanoleoneses que están llamados a las urnas.

Los de Vox han escogido uno de los momentos que quedarán grabados en la historia de la provincia de León. El derribo en directo de las dos chimeneas de esta central térmica, un emblema que este jueves ha sido dinamitado en lo que Vox ha tachado de «fusilamiento» por el «fanatismo climático».

Con gritos de «¡hijos de puta!», «¡salvajes!», «¡traidores!», «¡ladrones!» y «¡cabrones!», las torres que otrora fueron símbolo de prosperidad del Bierzo, caían ante los ojos de sus lugareños algunos de ellos, bañados en lágrimas por lo que consideran el fin de la prosperidad de la zona. Una escena que pone los pelos de punta y que ha sido transmitida en las redes sociales de Vox inmediatamente tras producirse.

Con esto los de Abascal han mandado un mensaje claro a sus contrincantes: el manejo de las tecnologías para penetrar de lleno en la actualidad local mientras denuncian lo que consideran «el efecto del bipartidismo».

Pollán ha estado acompañado de José María Figaredo –portavoz nacional de Economía de Vox y secretario general de la formación en el Congreso de los Diputados–. El candidato a las elecciones de Castilla y León, Carlos Pollán, no ha dejado pasar el hecho de que unas 200 personas hayan asistido a la demolición, lo que «refrenda que hay que acabar con las políticas socialistas que está aplicando el Partido Popular disfrazado de falsa derecha».

Lamentando el apoyo total del PSOE y PP en Bruselas, al Pacto Verde en todas sus versiones, Pollán ha subrayado que «están sembrando nuestros pueblos con parques eólicos y placas solares, muchas veces en contra de los propios intereses del mundo rural».

Ante esta situación, Pollán ha abogado por «romper todas las políticas que están llevando a la ruina al mundo rural y eso solamente se puede hacer con un VOX fuerte en los gobiernos y en las comunidades autónomas».

Figaredo ha dejado claro que la formación que lidera Santiago Abascal «seguirá peleando y luchando por el mantenimiento de las centrales térmicas y de focos energéticos claves para España». «Hemos presentado varias iniciativas en el Congreso solicitando la extensión de la vida de centrales como esta y de centrales nucleares de España. Debemos mantener con vida y en funcionamiento los focos de producción energética de España», ha concluido.