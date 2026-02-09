La Ejecutiva de Vox nombra al leonés Carlos Pollán candidato de Vox en Castilla y León

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha decidido este lunes que Carlos Pollán Fernández, actual presidente de las Cortes de Castilla y León, sea el candidato a la Presidencia de la Junta de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 15 de marzo, según ha podido saber OKDIARIO.

Vox presentará este lunes en Ávila de forma oficial a sus candidatos en las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León en el que será su primer gran acto de la precampaña. El presidente del partido, Santiago Abascal, será el encargado de bendecir este lunes las listas, que han pasado por los órganos nacionales, en la que será la última jornada para registrarlas ante las juntas electorales.

Tras la salida hace un año del ex portavoz parlamentario de Vox y ex vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, Pollán se posicionó sin ambages con la dirección nacional de Vox y calificó la salida de García-Gallardo «como una decisión personal» que había que respetar y que se enmarcaba dentro de sus «discrepancias con la dirección nacional». Y dejó claro que no compartía sus valoraciones sobre la democracia interna del partido. «Le deseo toda la suerte del mundo en su actividad profesional», afirmó.

Una vida ligada al balonmano

Pollán, graduado social y licenciado en Derecho, ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la asesoría laboral y actualmente dirige su propia empresa en este sector. Su nombre resulta especialmente conocido en la provincia leonesa por su prolongada vinculación al Ademar León, el histórico club de balonmano. Formado en el colegio Maristas de León bajo la dirección del desaparecido Hermano Tomás Higarza, Pollán estuvo ligado al club durante más de dos décadas en distintas facetas.

Primero fue jugador, ejerciendo como portero entre 1986 y 1995. Posteriormente continuó como entrenador de categorías inferiores, dirigiendo principalmente al filial del Ademar hasta 2007. Finalmente, en 2009 accedió a la presidencia del club tras ganar las elecciones frente a Carlos Álvarez y Jesús López.

Su mandato como presidente (2009-2013) coincidió con la etapa más convulsa y crítica económicamente del Ademar León. Durante esos cuatro años, Pollán tuvo que afrontar una situación financiera extremadamente delicada que condujo al club a su única salida para evitar la desaparición: el concurso voluntario de acreedores.

Con esta designación como cabeza de lista, VOX apuesta por un perfil con profundo arraigo local y amplio reconocimiento en León para intentar aumentar su representación en las Cortes de Castilla y León en los próximos comicios autonómicos.