OKDIARIO entrevista a Abascal en su furgoneta: «Sánchez no ganará salvo que haga trampas”

En plena precampaña en Extremadura, OKDIARIO entrevista a Santiago Abascal, presidente de Vox, en su furgoneta. El líder de la formación de Bambú advierte que «Sánchez no ganará salvo que haga trampas». Lo hace en una conversación sostenida en el intervalo entre los actos que la formación ha preparado en la provincia de Cáceres este fin de semana.

Es la primera vez que el líder de la formación recorre no sólo las principales capitales de provincia en la región. Abascal tiene previsto visitar multitud de localidades de Extremadura, como Coria o Navalmoral de las Matas, por las que ya pasó este viernes. El presidente de Vox ha optado por ausentarse de los actos en homenaje a la Corona.

«He hablado con muchas personas hoy y nadie me ha preguntado por qué no estaba en el Congreso», destaca entre risas al ser preguntado por si teme que sea considerado antisistema por no participar. «No era un homenaje al Rey», zanja.

Abascal ha evitado hacer un pronóstico sobre un posible adelanto electoral en España mientras afronta los comicios en Extremadura como un candidato más a presidir el país. «Sánchez está huyendo para eludir el control judicial. Necesita el poder para defenderse y esto aleja las elecciones. Si hay unas elecciones, Sánchez se va. Hay una mayoría clarísima. Se palpa en la calle y todas las proyecciones lo dicen. No tiene ninguna oportunidad de ganar salvo que haga trampas. Y por tanto, no va a convocar en estas circunstancias. Ni hay que autoengañarse ni confundir a los españoles».

«A la gente hay que decirle que se prepare para un final de legislatura muy duro contra los jueces, la división de poderes, la legalidad y contra la libertad de la gente», señala Abascal.

«Sánchez se reía con risa fingida en el Congreso el otro día cuando le dije que hay 300.000 socialistas que me van a votar en las siguientes elecciones», explicará. «Esto está pasando y va a pasar. Y eso va a ayudar a cambiar España».

Abascal rechaza la teoría de que su partido divide el voto, como sostienen desde el PP. «El voto es de la gente y a Vox le vota gente que ha votado también a la izquierda. Y esta es la mayor contribución que va a hacer este partido», sostiene en lo que se considera la lepenización de la formación, a captar el voto en los cinturones rojos en provincias como Madrid o Barcelona.

Respecto a la dureza de la posición de Vox en las comunidades autónomas a la hora de pactar los presupuestos que ha llevado a Extremadura a adelantar las elecciones y que comienza a coger fuerza en Aragón, Abascal insiste en que «el enemigo es Sánchez y todos los que pactan con Sánchez».