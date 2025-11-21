Felipe VI: «La España democrática encarna lo mejor de lo que somos, la Corona estará siempre a su servicio»

El Rey Felipe VI ha destacado este viernes en el Congreso de los Diputados que «la España democrática encarna lo mejor de lo que somos», destacando que la Corona «estará siempre al servicio» del país y de sus ciudadanos. El monarca ha cerrado, con su intervención, el coloquio 50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia, en homenaje al inicio de la democracia, al que no ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Felipe VI, que ha descrito el acto celebrado este viernes como «sencillo pero de gran significado» y «no exento de emoción», ha destacado que el Congreso es un lugar «donde se encarna la idea de España reunida» y celebrado que el coloquio se haya dado en sede parlamentaria.

«Aquí hemos dado forma a nuestros derechos y libertades, al Estado de derecho, a la idea misma de ciudadanía, con la pluralidad, con el contraste de ideas, con el debate, a veces bronco y acalorado, se ha construido el gran edificio de la democracia española», ha subrayado el Rey. Asimismo, ha destacado que «el término que define nuestra forma de Gobierno es precisamente el de monarquía parlamentaria» aunque a veces «con el uso, las palabras se vuelven tan familiares al oído que tendemos a dar por ya conocida su sustancia».

Después traer a colación algunas definiciones de monarquía y rey por parte de niños y parafraseando a Borges, el Rey Felipe ha incidido en el término parlamentaria diciendo que «somos nuestra memoria y la memoria de todos, ha hecho que la monarquía sea indisociable del lugar en que radica la razón primera y última de nuestro régimen de libertades».

«Porque fue en este Congreso en el que, mañana hará medio siglo, tuvo lugar la proclamación del Rey Juan Carlos I, que abría una nueva etapa que nuestra historia, que al alcanzar la mayoría de edad juré yo mismo guardar y hacer guardar la Constitución, donde me comprometí a entregar mi vida y mis mejores esfuerzos a España y a los españoles, el día de mi proclamación como Rey, y hablé de una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y donde al cumplir 18 años, prestó la Princesa Leonor el juramento constitucional como princesa heredero, asegurando la continuidad de la Corona en el marco de nuestra convivencia democrática», ha explicado el monarca.

«Lo curioso de todos estos recuerdos es que, reflejando hechos pasados, nos hablan sobre todo de presente y de futuro. Explican el hoy y el mañana de una España plural, integradora, solidaria, orgullosa, dinámica, de un país que es de todos y para todos, una nación de historia antigua y espíritu joven, que trabaja cada día por abrirse al mundo, por caminar al paso de los tiempos, por ofrecer la mejor versión de sí misma» ha añadido.

Ya en el cierre, Felipe VI ha destacado que «la España democrática, antes incluso que un país, un pueblo o un territorio, es una idea, una idea hermosa que encarna lo mejor de lo que somos, aquello a lo que aspiramos, de nuestros sueños, anhelos e ilusiones, una idea a la que merece la pena entregar todos y cada uno de los días de la propia vida». «Y la Corona, ténganlo por seguro, estará siempre a su servicio, porque en ese servicio radica su propia razón de ser», ha asegurado.