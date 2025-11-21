Sánchez, sus socios y Vox plantan a los Reyes en el Congreso para celebrar los 50 años de la democracia

Pedro Sánchez, sus socios y Vox han dado plantón a los Reyes este viernes en el acto que conmemora los 50 años de la democracia en España celebrado en el Congreso de los Diputados. Esta jornada tiene como objetivo rendir homenaje a medio siglo de instituciones democráticas, destacando la Transición, la Constitución de 1978 y el fortalecimiento del Estado de Derecho en España.

La ausencia de Sánchez en el acto del 50º aniversario de la monarquía parlamentaria se debe a «motivos de agenda», según han indicado fuentes gubernamentales presentes en el acto. El plantón del presidente del Gobierno se ha cubierto con la presencia de María Jesús Montero, vicepresidenta primera, Félix Bolaños, ministro para la Presidencia, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Sumar, Podemos y los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno, han explicado su ausencia por su rechazo a la institución de la monarquía y por considerar que Juan Carlos I accedió a la Jefatura de Estado por «obra y gracia» de Francisco Franco. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, también ha dado plante al Rey.

Vox no asiste al acto de los 50 años de la democracia en el Congreso porque considera que la celebración está siendo utilizada por el Gobierno de Pedro Sánchez como un «instrumento político» para proyectar su imagen, más que como un homenaje genuino a la democracia. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, señaló que el evento busca «blanquear» al Ejecutivo y convertir la ceremonia en un «acto propagandístico», por lo que su partido ha decidido mantenerse al margen, mostrando su desaprobación hacia la forma en que se organiza la conmemoración y la utilización simbólica de los Reyes en este contexto

La cita ha contado con la presencia de representantes del PSOE y del PP, como Alberto Núñez Feijóo. En el acto, el Rey ha estado acompañado por la Reina Letizia, así como por la princesa de Asturias y por la infanta Sofía.

Entrega del Toisón de Oro

Horas antes, en otro acto celebrado en el Palacio Real, Felipe VI ha impuesto el Toisón de Oro a su madre, la Reina Sofía. También han ingresado en la Orden los dos padres vivos de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent, y el ex presidente del Gobierno entre los años 1982 y 1996, Felipe González. En el discurso, el monarca ha recordado a su padre, el Rey Juan Carlos I, ausente en el evento, reivindicando su legado en la apertura de España a la democracia.

Felipe VI ha destacado que «quienes hoy ingresan» en la Insigne Orden del Toisón de Oro «ofrecen ejemplo de responsabilidad, constancia y lealtad al ideal de una España democrática, plural y europea». El Rey ha subrayado que el Toisón es un símbolo «de casi 500 años de historia», si bien su vigencia «depende de su capacidad para actualizarse con los valores de nuestro tiempo».

El monarca ha recordado cómo finalizada la dictadura del general Francisco Franco en 1975, la «firme voluntad» de la Corona contribuyó decisivamente a abrir a España el camino hacia la democracia, para recordar el discurso que su padre, el Rey Juan Carlos I, pronunció el día de su proclamación, del que este sábado se cumplen 50 años.