Claves de la tragedia en el incendio del bar en Suiza: cómo se convirtió Le Constellation en una ratonera

El bar Le Constellation de Crans-Montana del incendio de Nochevieja en Suiza tenía varias características que hicieron que, ante las llamas, el local se transformara en una trampa mortal para los presentes. Al menos han muerto 40 personas y 115 han resultado heridas. La mayoría eran menores. Numerosos padres buscan a sus hijos. Muchos han hecho un llamamiento en redes sociales. El bar tenía características estructurales y operativas que, combinadas con el fenómeno del flashover (combustión súbita generalizada), hicieron que escapar fuera prácticamente imposible, como se ha descrito en los relatos de los testigos que pudieron escapar. A continuación se explican las claves de la tragedia en el incendio del bar en Suiza y cómo se convirtió Le Constellation en una ratonera.

Gran afluencia de público

Con capacidad para unas 300 personas, más asientos en la terraza, es probable que durante la Nochevieja el bar estuviera lleno hasta su límite. La concentración de personas en un espacio reducido dificultó la evacuación rápida.

Diseño interior inflamable

El interior estaba cubierto de madera, con zonas de fumadores. Este material altamente combustible pudo acelerar la propagación del fuego y generar densas columnas de humo, que redujeron la visibilidad y bloquearon las rutas de escape.

Distracciones y ruido

El bar funcionaba como discoteca, cafetería y bar, con DJ y pantallas para seguir acontecimientos deportes. Este ruido y la actividad constante pudieron impedir que los clientes percibieran a tiempo el inicio del incendio, retrasando su reacción.

Posible falta de medidas de seguridad

El bar tenía una baja calificación de seguridad en plataformas en internet (6,5/10). No está claro si sus alarmas, salidas de emergencia y señalización eran suficientes o adecuadas para una noche de máxima ocupación.

Complejidad para la evacuación

La combinación de grandes multitudes, espacios estrechos, mobiliario inflamable y obstáculos internos hizo que muchos asistentes quedaran atrapados sin posibilidad de escapar rápidamente.

En conjunto, estas condiciones transformaron lo que normalmente era un espacio de diversión y encuentro en un escenario letal en cuestión de minutos.

¿Qué es un flashover y por qué es peligroso?

Los investigadores creen que durante el incendio se produjo un flashover (combustión súbita generalizada), un fenómeno que enciende casi simultáneamente todos los objetos de una habitación.

Cuando una llama no se extingue rápidamente, los gases calientes ascienden al techo, aumentando la temperatura de todos los objetos hasta que alcanzan su punto de ignición.

La temperatura puede alcanzar hasta los 540grados centígrados, suficiente para que muebles, decoraciones y estructuras inflamables se prendan instantáneamente.

Incluso un bombero con equipo completo de protección tendría pocas posibilidades de sobrevivir.

Un flashover puede ocurrir en tan solo tres a cinco minutos, propagando la llama desde un pequeño foco, como una vela o una bengala, a sofás, alfombras y el resto de la habitación. Esto convierte espacios cerrados en trampas mortales para quienes se encuentran dentro.

Posible origen del incendio

La fiscal local, Beatrice Pilloud, indicó que la evidencia inicial apunta a que el incendio pudo haber comenzado por bengalas adheridas a botellas de champán colocadas demasiado cerca del techo. La combinación de pirotecnia, materiales combustibles y la acumulación de calor pudo desencadenar un flashover casi inmediato.

El fuego se propagó con velocidad extrema, provocando al menos una explosión y atrapando a los clientes, lo que explica la magnitud de la tragedia.