Bengalas en botellas de champán: así se propagó el fuego que provocó la tragedia en Suiza

La explosión que provocó la muerte de al menos 40 personas y alrededor de 100 heridos en un restaurante de la estación de esquí de Crans-Montana (Suiza), en Año Nuevo, se produjo debido a la celebración con bengalas pegadas a botellas de champán que, tal y como muestran vídeos de la fiesta, contactaron con material inflamable del techo del restaurante Le Constellation, provocando el fuego que derivó en la tragedia.

El siniestro se produjo en la celebración de fin de año, en torno a la 1:30 horas del 1 de enero, tal y como informaron las autoridades del cantón de Valais, al sur de Suiza, donde se encuentra la prestigiosa estación de Crans-Montana. El establecimiento se encontraba repleto de clientes, que disfrutaban la entrada del nuevo año en un destino exclusivo de los Alpes suizos.

Tal y como se puede ver en las imágenes, varios jóvenes elevan botellas de champán junto a bengalas que alcanzan el techo, bajo y con material aparentemente inflamable, provocando un fuego que se propagaría provocando el incendio y la explosión que derivó en una tragedia con 40 muertos. Fuentes cercanas apuntaron desde el primer momento que el fuego pudo desatarse después de que se produjeran «una o más explosiones» en el interior del restaurante, algo que habría provocado la rápida propagación de las llamas.

El ambiente de celebración acabó ocasionando una catástrofe. Tal y como muestran las imágenes en un segundo vídeo difundido a través de las redes sociales, los asistentes a la celebración intentan salir de cualquier manera del establecimiento, ya en llamas. La avalancha de personas muestra lo extremo de la situación y varios de los que consiguen marcharse del restaurante lo hacen mermados por el humo y el fuego.

Las autoridades descartaron la hipótesis de que la explosión se hubiera producido debido a un atentado. «En absoluto, no se trata de ningún atentado», apuntó Béatrice Pilloud, fiscal general del cantón de Valais, presente en la rueda de prensa tras la explosión, donde el comandante de la Policía, Frédéric Gisler, y Stéphane Ganzer, diputado por Valais.

Los hospitales de la parte francófona de Suiza se desbordaron debido a la gravedad de los heridos, que fueron trasladados con quemaduras severas desde Crans-Montana. Como consecuencia, se abrió la alternativa de la evacuación de algunos de los afectados a Zúrich, a más de 200 kilómetros.

Qué se sabe de la explosión

Las víctimas mortales y los heridos tienen en su mayoría entre 16 y 26 años, tal y como han confirmado los hospitales que fueron recibiendo a los afectados con vida. La identificación de los fallecidos podría prolongarse varios días, pero se presume que hay numerosos turistas extranjeros, tal y como adelantaron las autoridades, especialmente procedentes de Italia y Francia. No hay constancia de que ningún español haya muerto.

La hipótesis del atentado está descartada y se trabaja sobre el fuego que provocó la explosión a partir de las llamas. La misma se habría producido debido al contacto de las bengalas con el techo inflamable, algo que refuerzan los vídeos. «La gente gritaba como si se fuera a morir, corrían por todos sitios y rompían las ventanas, era un auténtico caos», aseguraba uno de los supervivientes de lo que el presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha calificado como «una de las peores tragedias que ha sufrido el país».