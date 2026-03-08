Hoy, domingo 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer 2026 y las calles de España acogerán varias manifestaciones y concentraciones feministas cargadas de reivindicaciones y también de rupturas entre los movimientos, cuya brecha se ha ido agrandando a lo largo de los últimos años.

En Madrid la división dentro del movimiento feminista ha hecho que -como en anteriores ocasiones- se hayan convocado dos manifestaciones con motivo del 8M.

Por su parte, la Comisión 8M ha convocado una protesta éste domingo a las 12:00 horas y que parte desde la estación de tren de Atocha y finalizará en la calle Alcalá en la zona del metro Sevilla. Mientras que la manifestación anunciada por el Movimiento Feminista de Madrid arrancará también a las 12 horas pero saldrá desde Cibeles y recorrerá las calles de Alcalá, Gran Vía y Callao hasta llegar a Plaza de España.

