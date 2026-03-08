Ya es oficial el nuevo Estatuto del Becario: cuántas horas podrán hacer y las multas de más de 200.000 euros a las empresas que se lo salten

Las horas que podrás hacer de más las marcará en breve el Estatuto del Becario que podrá decir mucho más de lo que nos esperaríamos en estos días en los que cada detalle puede ser clave. En especial, cuando estamos ante una serie de peculiaridades que van llegando y que se traducirán en unos cambios destacados en la forma de trabajar. Las horas que pasamos en el trabajo, pueden acabar siendo cada vez menos, si tenemos en mente lo que puede pasar con unos trabajadores que siguen estando en el estatuto del becario.

Estaremos pendientes de estos trabajadores que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que parece que nadie debe trabajar de más, sino todo lo contrario. Nos vamos a enfrentar a un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que se convertirá en una novedad importante en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Es hora de conocer lo que puede pasar antes de contar con multas de 200.000 euros.

Las horas exactas que podrá trabajar un becario

Los becarios se convierten en una pieza fundamental de las empresas, acaban siendo una mano de obra que puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que el tiempo que pasamos en el trabajo puede ser esencial que tengamos en mente.

Es momento de conocer lo que podría pasar con el trabajo de un becario que puede verse afectado por una nueva normativa que realmente puede acabar cambiando por completo. Estaremos muy pendientes de unos cambios que puede ser esencial que tengamos en mente.

Este tiempo que se pasa en un trabajo que podría convertirse en la puerta de entrada a algo más intenso. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos obtener un plus de buenas sensaciones, sin nada más que algunos elementos que pueden llegar sin avisar en estas próximas jornadas.

Un becario puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada, en especial en estos días en los que quizás tendrá una regulación del todo inesperada. Sin duda alguna, ha llegado el momento de conocer un poco mejor estos detalles que pueden ser claves.

El nuevo Estatuto del Becario ya es oficial

Está en marcha la tramitación del nuevo Estatuto del Becario que puede cambiar por completo la manera en la que estos trabajadores ofrecen sus esfuerzos en las empresas a cambio de formación y de un sueldo más bajo. Es una manera de conseguir más por menos, dentro de un marco legal que debemos conocer.

Tal y como nos explican los expertos de Bankinter: «El Consejo de ministros ha dado luz verde al proyecto de ley del Estatuto del Becario, una norma que busca regular la relación entre estudiantes y empresas. Sin embargo, es importante aclarar que, de momento, se trata de un borrador aprobado por el Gobierno. Para que entre en vigor, todavía debe superar el trámite en el Congreso de los Diputados, donde actualmente no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante. A pesar de esta incertidumbre parlamentaria, el texto marca una hoja de ruta clara sobre lo que se pretende exigir a las empresas. En este artículo desglosamos las claves de esta propuesta y las nuevas limitaciones».

Siguiendo con la misma explicación: «Debe ser formación real: Las prácticas tienen que estar vinculadas a estudios oficiales (Universidad, FP o sistemas públicos de empleo). No sustituye a un empleado: El estudiante no puede realizar las funciones de un trabajador de la plantilla. Tutorización obligatoria: Se debe asignar un tutor en la empresa y otro en el centro educativo que sigan un plan formativo individual».

La empresa debe hacerse cargo de unos gastos que pueden cambiarlo todo: «Gastos de bolsillo: La empresa debe cubrir los costes de desplazamiento, alojamiento o manutención que le genere la práctica al estudiante, salvo que este ya tenga una ayuda o beca que los cubra. Derechos y descansos: Se reconoce el derecho a vacaciones y festivos. Además, las prácticas no podrán hacerse en horario nocturno ni a turnos. Seguridad Social: La cotización es obligatoria desde el 1 de enero de 2024, por lo que el tiempo de prácticas ya cuenta para la futura jubilación».

También se recortan estas horas en las que se ejercerá de becario: «No podrán superar el 15% de las horas de los créditos del título. Se establece un tope máximo de 480 horas (actualmente el límite solía estar en 900 horas)».

Un horario que deberá respetarse, de la misma forma que el resto de medidas en caso de que se ejerza en esta posición.