Suena extraño pero los expertos lo hacen: ponen piedra pómez en los potos y sirve para esto

Ponen piedra pómez en los potos los expertos, puede parecer extraño, pero sirve para mucho. Llega un importante cambio de tendencia que puede suponer que nuestras plantas queden como nuevas. Necesitamos una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos ayudarán a conseguir una serie de detalles esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. La manera de tratar las plantas se ha convertido en algo cada vez más natural.

Necesitamos disponer de los trucos de los expertos para conseguir una serie de elementos que pueden acabar siendo claves. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar con unos detalles que acabarán marcando la diferencia. Una serie de elementos que se unirá para hacer que una de las plantas más populares que existe, aquella que tendríamos en casa en numerosas ocasiones, puede acabar siendo la que nos marcará de cerca. Es hora de conocer lo que puede pasar al poner piedra pómez en los potos, algo que los expertos recomiendan.

Los expertos hacen esto aunque puede parecer extraño

Puede parecer muy extraño, pero esto es lo que hacen los expertos para conseguir que las plantas estén cada vez mejor. Necesitamos disponer de todos los trucos posibles, en un momento en el que vamos a poner en práctica determinados elementos que van de la mano.

Conseguir que las plantas estén mejor y hacerlo con un sencillo truco que puede parecer extraño, pero es fruto de un conocimiento profundo de estas plantas. Los potos son una de las más populares como plantas de interior y no es casualidad.

Son esenciales para conseguir un aire puro en casa y añadirle ese toque de color que necesitamos. Sin duda alguna, tendremos por delante algunas peculiaridades que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar a nuestra casa.

Estos trucos de jardineros profesionales pueden ser la clave para ver unas plantas más verdes y cuidadas. Teniendo en cuenta que el interior de las casas no es su lugar natural, podremos conseguir que cada vez más nos muestren una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. La piedra pómez puede tener más propiedades de las que nos imaginaríamos.

Ponen piedra pómez en los potos y sirve para esto

Los expertos de Sybotanica nos explican que: «La piedra pómez tiene muchos beneficios increíbles para las plantas. Es beneficiosa para los cactus y las suculentas, así como para las plantas de interior como la Alocasia, el Ficus y la Monstera. Añadir piedra pómez a las mezclas de tierra ayuda a proteger a la planta contra el exceso de agua y la pudrición de las raíces, así como contra la desecación. Proporciona el equilibrio adecuado de aireación y humedad en la tierra y da a las raíces de las plantas suficiente espacio para crecer y desarrollarse».

Siguiendo con la misma explicación: «La piedra pómez es un poco más pesada que la perlita, por lo que refuerza la estabilidad de las plantas. La piedra pómez también puede retener la humedad y los nutrientes durante un tiempo, mientras que la perlita solo permite que se filtren. La perlita es mucho más ligera que la piedra pómez. La piedra pómez tiende a ser un poco más cara, pero también dura más tiempo. La perlita se reduce con el tiempo, lo que resta calidad. Una combinación también puede ser buena para crear un drenaje adicional sin que la maceta resulte demasiado ligera si solo has utilizado perlita. Así es como lo hacemos en nuestra mezcla para cactus y suculentas».

También la podemos usar en otras plantas: «Para los cactus y las suculentas, recomendamos que el 30 % del volumen total sea de piedra pómez. Para cultivar lithops y split rock, puedes incluso hacer tu mezcla con un 90 % o más de piedra pómez; solo tienes que añadir algunos nutrientes en forma de humus de lombriz. Para plantas como el Syngonium, recomendamos un 20 % de piedra pómez. Los cactus necesitan un suelo especial que drene bien el agua. Si el suelo está demasiado húmedo, las raíces pueden pudrirse rápidamente. La piedra pómez, con su estructura porosa, es el ingrediente perfecto para mezclar con el suelo de los cactus y otras plantas suculentas. Garantiza un buen drenaje y evita que las raíces se humedezcan en exceso».

Un plus de buenas sensaciones que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente. Es un buen aliado de los cambios que pueden llegar a nuestra casa, una piedra pómez que, sin duda alguna, puede acabar siendo la que le dará a una planta como el poto un drenaje imprescindible.