El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retratado al presidente del Gobierno en el 8M: «Pedro Sánchez ha hecho de España un lugar peor para ser mujer». Además, ha señalado que «el machismo es tan estructural en el sanchismo como la corrupción». Y ha afirmado que el PP va a dar «seguridad, dignidad y oportunidades a las mujeres españolas».

Durante un mitin en Tordesillas (Valladolid), el líder del PP ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha humillado a las mujeres» con actuaciones que reflejan que «el machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción».

«Primero, vivir de ese oficio lucrativo que es la prostitución. Después, tener a miembros del Gobierno y de la administración socialista consumiendo prostitución pagada con dinero público», ha precisado.

Por ello, el presidente del PP sostiene que el PSOE no puede dar lecciones de feminismo. Por la prostitución, por haber tenido a cargos acosando a mujeres, «incluso en el Palacio de la Moncloa» o por los fallos de las pulseras anti maltrato.

Además, Feijóo ha recordado que desde que gobierna el feminista Sánchez, las violaciones se han disparado un 288%, pasando de 1.382 en 2017 hasta nada menos que 5.363 en 2025, según los propios datos del Ministerio del Interior, publicados recientemente, en pleno escándalo por la violación de la que está acusado el ex DAO José Ángel González, revelada en primicia por OKDIARIO.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de Sánchez de la excarcelación de «pederastas y violadores» y de que «el primer policía de España» esté «acusado de violación», en referencia al ex DAO, que era el primer cargo no político de la Policía, por tanto el número 1 y brazo ejecutor del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

«Este es el resumen de la política feminista del PSOE», ha señalado, sentenciando que «Sánchez ha hecho de España un lugar peor para ser mujer».

Feijóo también ha destacado que en su partido existe «igualdad real y respeto a las mujeres». En este sentido, ha afirmado que en el PP han roto techos de cristal de las mujeres al situar a una mujer como la primera ministra del Gobierno de España, a las primeras presidentas del Congreso y del Senado, y a la primera vicepresidenta de la Comisión Europea.

Además, ha recordado que actualmente dos mujeres ostentan la portavocía del PP en el Congreso y el Senado, como son Ester Muñoz y Alicia García, respectivamente, así como que para las elecciones en Castilla y León, siete de los nueve primeros lugares en las listas son ocupados por mujeres.

En contra de la guerra

Por otra parte, Feijóo ha dejado claro que su partido está en contra de la guerra y a favor de la paz, frente a lo que dice Sánchez, a quien ha recordado que «la obligación de un presidente es respetar y dar seguridad la gente».

Además, ha señalado que «para mandar recursos y tropas a un conflicto armado es necesaria la autorización previa del Congreso», en relación a que el Gobierno envíe una fragata a Chipre. «El Ejército no es propiedad de Sánchez, es propiedad de España», ha espetado.

Asimismo, el líder del PP ha anunciado que su partido está trabajando en un plan de emergencia energética para paliar los efectos de la guerra en las familias y empresas. Para intentar proteger a familias, trabajadores, empresas y autónomos de la «pésima» política internacional de Sánchez, de «eslóganes» y peleas.

Feijóo se pregunta desde cuándo le importa al presidente el derecho internacional, ya que, en su opinión, «no le importó cuando se plegó con el Sáhara Occidental», lo que motivó un enfrentamiento con Argelia, principal proveedor de gas de España.

Además, ha afirmado que al presidente tampoco le importó el derecho internacional cuando «se calló durante los años de la dictadura de Maduro en Venezuela y miró para otro lado, quizás para hacer negocios». Ni cuando «multiplicó por cinco las importaciones de gas ruso para financiar la guerra de Putin contra Ucrania».

Asimismo, ha acusado a Sánchez de hacer de España un país más dependiente del gas natural y de enfrentarse ahora a EEUU, que es «el principal proveedor de gas».

Por último, ha señalado que gobernar significa tomar decisiones y «sacar a un pueblo adelante». Por ello, reivindica la gestión frente al ruido. «Hay muchos partidos que piden el voto para el circo. Nosotros pedimos el voto para el pan y sabemos que a Castilla y León no le interesa el circo», ha concluido.