Cañadas (Vox) tras el 8M: «Hemos pasado del feminismo auténtico a estas mamarrachas feminazis»

La portavoz de Vox en el Parlamento de las Islas Baleares, Manuela Cañadas, ha hablado sobre el 8M y lo ha hecho para volver a arremeter contra las organizadoras de las manifestaciones reivindicativas y que defienden un feminismo que nada tiene que ver con la visión que hace del mismo Cañadas.

La portavoz de Vox marca distancia entre su postura y la del feminismo actual: «En tiempo de mi abuela creo que era el feminismo auténtico, fue el que se vivió en esa época para conseguir que la mujer tenga derechos y una libertad de la que hemos gozado muchísimo años hasta que han venido estas mamarrachas feminazis a fastidiarlo todo, a criminalizar al hombre, a ponerse en nombre del feminismo sin representar a ninguna mujer. Tienen sus traumas personales».

«Traumas» en los que encuentra dos posibles causas: «Viendo los casos que hay en estos partidos de pederastia y de prostitución, tú dices, claro, es normal que ellas piensen que todos los hombres son criminales y son violadores. Es lo que les rodea. Pero la gente que hemos crecido en familias normales con hombres, compañeros, maridos, hermanos E hijos maravillosos, no tenemos este concepto del hombre como para hacer leyes contra el hombre vulnerando el derecho de presunción de inocencia y pensando que todos los hombres son violadores.

En el último poadcast de Indómitos TV, Manuela Cañadas atacar también la forma de ver a la mujer en la cultura islámica: «La mujer se tiene que cubrir porque según el hombre que la mira es impura. A ver si lo que tienes impuro tú es la mente, que eres sucio de mente, y eres una persona que no sabe mirar como Dios manda a las mujeres y respetarlas. Es un tema grave que aunque lo podamos decir en nota de humor para que la gente lo entienda realmente va más allá».

Cañadas ha asistido este lunes al encuentro de la dirección nacional de Vox con todos los portavoces nacionales y regionales del partido en el Parador Nacional de Gredos. Una reunión presidida por Santiago Abascal en la que se han fijado estrategias del partido en clave electoral en las recientes citas celebradas en Extremadura y Aragón y en las que están inmediatamente por venir como Castilla y León y Andalucía.