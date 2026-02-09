Vox prevé subir de 8 a 12 diputados en 2027 en Baleares tras las crecidas en Aragón y Extremadura

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha celebrado los resultados que obtuvo su partido en las elecciones de Aragón que, a su entender, «será la tónica» en cada autonomía porque los ciudadanos «votan no al bipartidismo».

En Baleares, ha expuesto Cañadas en la rueda de prensa previa al pleno, los resultados de Aragón no son trasladables porque Vox ya creció en las pasadas elecciones de 2023.

No obstante, ha subrayado que tienen «conocimiento» de que el partido crecerá hasta los diez diputados -en 2023 obtuvo ocho- y «según cómo vaya», hasta los 12. «Pero no serán los resultados espectaculares de otras comunidades porque ya se tuvieron en 2023», ha dicho.

Tras las elecciones en Aragón, según Cañadas, el PP tiene que hacer una «lectura y reflexión importante» después de convocar elecciones «para quitarse de una patada a Vox y que los ciudadanos le han dado doble taza de Vox». A su entender, también el PSOE tiene que hacer autocrítica.

La portavoz ha puesto en valor que su partido «no regala votos a cambio de nada» en Extremadura y que tampoco lo hará en Aragón. En Baleares, ha apuntado, el PP «está asimilando que los votantes han pedido un cambio y están llegando a respetar» a Vox.

Por otro lado, Cañadas ha reconocido que esperaban que los resultados de las políticas en materia de vivienda tuvieran un resultado más ágil. En este sentido irá la pregunta de Vox a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno de este martes en el Parlament.

«Nosotros hubiéramos hecho cosas con más valentía y más agilidad», ha sostenido, agregando que el PP «ha hecho cosas pero no todo lo posible». Para Vox, es necesario liberar suelo para poder construir viviendas para los residentes.

«Cierto optimismo» en el PP

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha destacado la victoria de los populares en Aragón y ha asegurado que su grupo afronta las elecciones de mayo de 2027 en el archipiélago con «cierto optimismo».

«La previsión es que las iniciativas que hay encima de la mesa se aprueben y poder llegar con total comodidad a las elecciones de mayo de 2027», ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno, agregando que sus números les aproximan a la mayoría absoluta.

Según Sagreras, las situaciones de Extremadura y Aragón son diferentes a la de las Islas, ya que los últimos presupuestos se aprobaron en julio de 2025.

Preguntado por Vox en Aragón, que ha pasado de siete a 14 diputados, el popular ha admitido que ha obtenido buenos resultados. «Si los de Vox son buenos, los nuestros prácticamente doblan a Vox en el número de diputados y votantes», ha señalado.