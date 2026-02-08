Abascal: «El bipartidismo ha perdido los 7 escaños que ha ganado Vox»

Noche electoral eufórica para Vox en Aragón ante su gran baza: «El fin del bipartidismo». Esta es la lectura que Santiago Abascal ha lanzado este domingo tras conocer el resultado de las elecciones adelantadas. «El bipartidismo ha perdido los 7 escaños que ha ganado Vox», ha señalado desde Bambú subrayando «la derrota de Pedro Sánchez» ante la debacle de su candidata, Pilar Alegría que ha cosechado el peor resultado del PSOE en la comunidad autónoma.

«Los aragoneses quieren más vox y más voz para el sentido común», ha declarado haciendo gala del eslogan de campaña: impuestos, seguridad, vivienda, exilio de los jóvenes, despoblación del mundo rural… Todo un cóctel que habría movido a miles de aragoneses a cambiar su voto, en un claro traspaso de apoyos del PSOE y del PP a Vox, según los resultados obtenidos por las tres formaciones.

Este domingo, Vox ha obtenido 14 escaños, convirtiéndose en la primera fuerza política en 39 municipios, entre los que se encuentran La Puebla de Alfindén, La Muela, Villarluengo, Nuévalos o Aguilar del Alfambra, entre otros.

Desde el cuartel general de Bambú, Abascal ha celebrado este resultado asegurando que Aragón «ha hablado con claridad». No es para menos, si se tiene en cuenta que alrededor 120.000 aragoneses han confiado en la formación.

Unos resultados históricos si se observan en su conjunto cuando en 2019 obtuvieron 3 escaños. «En sólo 2 años y medio, hemos pasado de 3 a 14 escaños», ha aclamado el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, desde el atril acompañado del portavoz nacional de la formación, José Antonio Fuster en el Hotel Reino de Aragón en Zaragoza.

Nolasco, haciendo un guiño a su homólogo extremeño, Óscar Fernández, ha señalado que «Aragón quiere el doble de Vox». El turolense ha logrado ganar 2 escaños más en su provincia, pasando de 1 a 3 diputados, arrebatando uno de ellos a Teruel Existe que ha perdido uno –quedándose en 2–, mientras que el Partido Aragonés (PAR) ha desaparecido al no obtener el único diputado que conservaba en la comunidad. El PP ha perdido el 2,37% de votos, aunque ha logrado mantener los escaños.

En Zaragoza, Vox ha obtenido 7 escaños en total –3 más que en 2023–, mientras que el PP ha perdido 1 escaño en estas elecciones. En Huesca, la formación de Santiago Abascal ha duplicado sus resultados, pasando de 2 a 4 escaños. Al contrario del PP, que también ha perdido un escaño en esta provincia.

En definitiva, sólo Vox ha mejorado sus resultados en las tres provincias. «La soberbia se paga», era una de las frases más repetidas entre el equipo aragonés de Vox que ha tenido que lidiar los últimos meses con la negociación de los presupuestos.

De ahí que desde la formación no sólo estén satisfechos con el resultado, sino que cifran en «una auténtica victoria» haber salido de los gobiernos para no colaborar con las políticas que promueven la inmigración masiva, sobre todo, en una comunidad gravemente afectada por esta problemática.

Los pactos de PP y Vox

En su comparecencia a los medios de comunicación, Abascal ha sido claro respecto a la posición que tomarán Vox de cara a las negociaciones que en pocos días comenzarán en Aragón y sobre «los límites» que defenderán.

«Ya están respondidos en Extremadura. Parece que los únicos que no lo saben son los políticos», ha sostenido aludiendo al PP. «Si el PP quiere cambiar de políticas, pueden contar con nosotros. Pero si quieren continuar con las políticas que hicieron que abandonáramos los gobiernos regionales, tiene al PSOE», ha adelantado.

Poniendo el horizonte en la campaña castellanoleonesa, Abascal ha advertido que seguirá el mismo camino en las próximas elecciones que la formación comenzará su precampaña este mismo lunes. «Es lo que vamos a decir en Castilla y León», ha destacado.