Abascal hace suyo el eslogan de Trump en el cierre de campaña del 8F: «¡Los españoles primero!»

Hasta en dos ocasiones ha levantado al público que ha acudido a escuchar en directo a Santiago Abascal al cierre de campaña en Aragón. Más de 5.000 personas en pie refrendando el discurso más antiglobalista pronunciado por el líder de Vox contra el reemplazo poblacional, la expansión del islam y el boicot a las redes sociales por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Defendiendo «¡los españoles primero!», Abascal ha puesto boca a bajo la plaza de la Aseo –junto a la Basílica del Pilar–, haciendo suyo el eslogan que catapultó a la victoria electoral en Estados Unidos de Donald Trump. En una tarde de viernes que amenazaba lluvia, pero que ha respetado hasta el último momento el buen tiempo, Abascal ha afirmado que Vox es «sólo un instrumento al servicio de la patria» y ha asegurado que la prioridad a la hora de votar debe ser «salvar a España», mientras pedía a la Virgen del Pilar que protegiera al país.

Abascal ha sido el único líder que ha convocado a sus simpatizantes en un lugar abierto y sin restricción de aforo –donde han intervenido tanto el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, como el candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco–, mientras en la misma ciudad se daban cita también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del PSOE, Pedro Sánchez, arropando a sus candidatos regionales, Jorge Azcón y Pilar Alegría respectivamente.

Contra todos ellos ha arremetido Santiago Abascal, señalándoles por anteponer «la agenda globalista» a los intereses de España. «No puede haber una agenda que nadie ha votado», ha denunciado criticando desde «la carne sintética» hasta «el cambio climático» y «la invasión migratoria». Un discurso que cala especialmente en una región donde en plena pandemia el Tribunal Superior de Justicia de Aragón –con el recurso de Vox y Liberum– tumbó el pasaporte Covid impuesto por el Gobierno tripartido de coalición de Javier Lambán –PSOE, CHA y IU–.

📣 Llenazo de Vox en el cierre de campaña en Zaragoza: reciben a Abascal con gritos de “Viva España” y “Pedro Sánchez hijo de p*ta”. 📹 Le informa Paula Ciordia (@PaulaCiordia). pic.twitter.com/Ll6KQtrUEJ — okdiario.com (@okdiario) February 6, 2026

Abascal ha señalado que tras recorrer Aragón ha comprobado que los aragoneses «tienen exactamente los mismos problemas que el resto de los españoles», citando a los autónomos, las familias, los jóvenes y «la inseguridad en las calles», además de «un gobierno corrupto». El líder de VOX ha definido al Ejecutivo de Sánchez como «un gobierno criminal» y ha denunciado que haya hecho gestiones para que ETA salga del listado europeo de organizaciones terroristas. «Pedro, eres un auténtico traidor a tu propio pueblo», ha dicho.

Abascal ha vinculado el deterioro institucional con la inseguridad y la inmigración ilegal tras recordar la agresión este jueves a ocho agentes del Cuerpo Nacional de Policía en un centro de menores en Zaragoza. En este sentido, se ha preguntado «qué tipo de gente están trayendo» y ha denunciado la «multiplicación de las violaciones» y del conjunto de la criminalidad en España. El presidente de VOX ha atribuido esta situación a las políticas del Gobierno de Sánchez y ha señalado que España sufre infraestructuras «rotas por la corrupción del Partido Socialista».

Por su parte, Garriga ha denunciado que Aragón es un ejemplo más de que el bipartidismo, ironizando con que al popular Azcón «le entró guardiolitis», en el sentido de que, según el de Vox, «no quiso negociar» con unos presupuestos, «abocando a unas elecciones evitables».

Por último, Alejandro Nolasco ha reclamado «prioridad nacional en el acceso a la vivienda y a los servicios sociales», «billete de vuelta» para los inmigrantes ilegales y una «bajada radical de impuestos», denunciando el gasto en «perspectiva de género», «la estrategia de la bicicleta» o «la estrategia aragonesa contra el cambio climático».