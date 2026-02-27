Antelo rechaza dimitir como presidente de Vox en Murcia: “Si he cometido algún error, que se diga”

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha rechazado este viernes presentar su dimisión después de que cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial del partido renunciasen por «profundos desacuerdos» con su gestión. «Si he cometido algún error, que se diga», ha señalado.

El presidente de Vox de Murcia también ha explicado que ha hablado con el líder del partido, Santiago Abascal, quien le ha planteado la posibilidad de ser candidato, pero ha asegurado que no entendía que ello implicara su «dimisión como presidente provincial». A su juicio, el cese es una decisión que corresponde a la «dirección nacional», pero dimitir supondría asumir una responsabilidad que él rechaza.

Además, Antelo ha afirmado no entender los motivos de su pretendido relevo, especialmente en un contexto en el que, según ha dicho, el partido mejoraba sus «expectativas electorales» en la Región de Murcia.

La figura de Antelo cuestionada

La falta de unidad en el Comité de Vox en Murcia habría impedido avanzar en la captación de nuevos afiliados en el desarrollo de iniciativas locales y en la preparación de los retos electorales de 2027, dejando al partido en una posición de fragilidad frente al bipartidismo PP-PSOE.

Ante este panorama, la Secretaría General de Vox se ha visto obligada a intervenir con carácter extraordinario, constituyendo una gestora provisional que garantice la unidad y la estabilidad orgánica en un momento clave para el partido, donde los últimos resultados electorales en Extremadura y Aragón han reforzado también el liderazgo de Santiago Abascal a nivel nacional e interno.

La figura de Antelo queda, por tanto, seriamente en entredicho. Durante largos meses, la Secretaría General que encabeza Ignacio Garriga habría actuado con la máxima prudencia y lealtad, «intentando en todo momento evitar llegar a este extremo».

Fue este miércoles cuando comenzaron a saltar los rumores de falta de confianza de Bambú en Murcia. Hasta entonces, explican desde la Secretaría General de Vox, se habían explorado diversas vías de solución y fórmulas de entendimiento, pero Antelo habría forzado una ruptura, al priorizar en todo momento «su interés personal y su anhelo de control» sobre el aparato regional por encima de los intereses colectivos del partido, señalan.

Por todo ello, los miembros del CEP han tomado la decisión de dimitir en bloque, poniendo fin a una «dinámica insostenible». En la sede nacional de Vox confían que con esta medida se abre una etapa de «reorganización» que deberá devolver la estabilidad y la capacidad de crecimiento que el partido necesita para ser una «alternativa real y cohesionada en la región».