El presidente del Consejo General inaugura el curso académico en Murcia y fija la posición sobre las especialidades odontológicas

El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Dr. Óscar Castro Reino, inauguró ayer el curso académico de la Academia de Ciencias Odontológicas de la Región de Murcia con un discurso doctrinal centrado en la creación de las especialidades odontológicas en España y en la hoja de ruta ya activada para su tramitación.

En su intervención, titulada “Las especialidades en Odontología, una inminente realidad”, el Dr. Castro defendió que se trata de “un cambio estructural, un paso de madurez del sistema profesional y formativo, con beneficios claros para pacientes, profesionales y administraciones”. A su juicio, España mantiene una “paradoja” al contar con profesionales y universidades de alto nivel, pero sin un marco estatal equiparable al de los países del entorno europeo.

Un avance decisivo: procedimiento en marcha y memorias presentadas

El presidente del Consejo General situó el momento actual como un punto de no retorno: “No es inminente porque lo diga quien les habla; es inminente porque la profesión, las instituciones y la normativa han alineado —por fin— los elementos necesarios para que suceda”. En este contexto, recordó el papel del Real Decreto 589/2022 como “punto de inflexión” al establecer un procedimiento garantista y atribuir la iniciativa a las sociedades científicas.

Asimismo, destacó la relevancia del respaldo autonómico alcanzado: “Se ha conseguido el apoyo de nueve comunidades autónomas, un paso fundamental para impulsar formalmente la tramitación”. Y subrayó que ya se ha completado el hito que transforma la reivindicación en una próxima realidad: “Se dio el paso que convierte una aspiración en expediente: la presentación formal de las memorias ante el Ministerio de Sanidad”.

A partir de esta fase, señaló que el procedimiento prevé la solicitud de informes preceptivos —incluido el ámbito universitario— y un plazo máximo de seis meses para resolver, tras lo cual se abriría la fase normativa de creación por Real Decreto.

Seis especialidades propuestas y modelo formativo con estándares europeos

El Dr. Castro enumeró las seis especialidades cuya solicitud se ha presentado: Periodoncia, Cirugía Bucal, Odontopediatría, Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, Prótesis Estomatológica y Endodoncia, destacando que responden a ámbitos de alta complejidad, impacto asistencial y capacidad docente demostrable.

En relación con el modelo formativo, explicó que la propuesta se plantea con estándares europeos y adaptación a la realidad española, apuntando a un formato escuela en universidades u otros centros acreditables, con acreditación y auditoría bajo supervisión del Ministerio, y con un acceso basado en mérito y capacidad mediante un examen nacional.

El presidente del Consejo General enfatizó que la creación de especialidades no busca restringir competencias ni limitar el ejercicio del odontólogo general: “No se establecerá reserva de actividad, el odontólogo generalista seguirá pudiendo tratar las patologías y efectuar los tratamientos”.

También aclaró el criterio respecto a la formación previa: “No cabe una homologación automática de títulos de máster para obtener la especialidad”, defendiendo que el título oficial requerirá un itinerario específico, evaluable y comparable, con estándares comunes.

Salud oral y salud general

En el tramo final de su intervención, el Dr. Castro reivindicó la salud bucodental como parte inseparable de la salud general y apeló a una visión integrada del sistema: “La salud bucodental es salud. Es parte intrínseca e indivisible de la salud general”. Citando a Gregorio Marañón, recordó que “no hay enfermedades, sino enfermos” y defendió reforzar la prevención y la educación sanitaria como pilares de mejora poblacional.

La apertura del curso académico de la Academia de Ciencias Odontológicas de la Región de Murcia tuvo lugar en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas, y estuvo presidida por su presidenta, la Dra. Pía López Jornet. El Dr. Pedro Caballero Guerrero, secretario general, realizó la lectura de la Memoria del año 2025. Durante la sesión se procedió al nombramiento como académica de número de la Dra. Ascensión Vicente Hernández y, a continuación, el Dr. Luis Alberto Bravo González pronunció el discurso de contestación.

Por último, se entregó el Premio de la Academia 2025 al trabajo “Bone remodeling and marginal bone loss of simplified versus conventional drilling: a randomized clinical trial”, realizado por los Dres. Alberto Ruiz García, Artion Lijnev, Fatemeh Soleymani, Jeevithan Elango, José Eduardo Maté Sanchez de Val y Carlos Pérez-Albacete Martínez.