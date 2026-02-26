Ayuso apoya el regreso de Juan Carlos I: «Es lo que desea la inmensa mayoría de los españoles»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha unido este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se ha pronunciado también sobre la vuelta del Rey emérito a España. «Es lo que desea la mayoría de españoles», ha expresado la dirigente madrileña tras la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

«Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles», ha expresado la dirigente madrileña antes de asistir a la entrega del premio Mejor Empresario del Año.

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que «la desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado». A continuación, refiriéndose a Juan Carlos I, ha dicho que el Rey emérito «ha reconocido errores innegables en su trayectoria», pero que «contribuyó a sostener» la democracia y las libertades «en un momento clave».

La desclasificación de documentos del golpe de Estado del 23-F ha certificado que el Rey Juan Carlos I ayudó a parar el motín militar. Por ello, el líder de los populares ha pedido el retorno a España del padre de Felipe VI, que reside desde 2020 en Abu Dabi. «Debería pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país», ha afirmado Feijóo.

Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, reclamó el miércoles la aprobación una ley que permita desclasificar «todos» los secretos oficiales. A su vez, el militante socialista defendió que el papel del Rey Juan Carlos I en el 23-F contó con un papel «decisivo» para garantizar la continuidad del orden constitucional.

A su juicio, conocer en profundidad lo ocurrido el 23 de febrero de 1981 permitiría comprender «de verdad» el papel del entonces jefe del Estado, Juan Carlos I. «¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No. Pudo haber trampas y engaños, pero no tentación de otra naturaleza no. La actuación de Juan Carlos I fue, no solo ejemplar, sino decisiva», sentenció González.