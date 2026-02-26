Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 25 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 506 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo a Claudia parece que no le agrada en absoluto su nueva compañera de piso, y no es para menos. Todo ello mientras Manuela ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme advertencia a Paula que tiene estrecha relación con Tasio. En cuanto a Salva, se queda completamente sin palabras al recibir un paquete de lo más extraño y peculiar.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han podido ver cómo Pablo no ha dudado un solo segundo en reunirse con Damián para confesarle una incómoda verdad. En cuanto a Digna, ha querido poner a raya a don Agustín, sin importar en absoluto las posibles consecuencias a corto y largo plazo. Miguel no puede evitar preocuparse muchísimo por la evolución de la dolencia de Claudia, mientras que Gabriel parece que cumple su parte del trato. Ahora bien, ¿lo hará Beatriz, a pesar de todo lo que ha ocurrido recientemente?

¿Qué sucede en el capítulo 507 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 26 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo, a pesar de los esfuerzos, parece que Carmen y Tasio no consiguen encontrar hueco para poder pasar tiempo juntos. Por si fuera poco, Miguel no puede evitar tener un tenso altercado con un violento trabajador.

En cuanto a Andrés, hace todo lo que está en su mano para buscar una alternativa a una medida drástica que recientemente ha propuesto Pablo. Gabriel, por su parte, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para azuzar a don Agustín contra Dign y, de esta forma, tratar de jugársela a Beatriz de la peor manera.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta historia van a poder ser testigos de cómo Tasio y Paula no dudan en compartir un momento de complicidad. Mabel, por su parte, se queda sin palabras al descubrir las cartas de Salva. Las piezas empiezan a encajar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.