No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Esto no es producto de la casualidad, puesto que es una serie que no deja indiferente a nadie. El pasado miércoles 25 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 362 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo, a pesar de los esfuerzos, el galeno trae malísimas noticias. Entre otras cuestiones, comunica que Adriana está muy grave y, además, no tiene ni la menor idea de si puede hacer algo más por ella.

Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, el círculo más cercano de la joven comienza a perder las esperanzas, temiéndose lo peor. La Salcedo, por su parte, parece que no le queda otra opción que aceptar su final. Eso sí, los que la quieren continúan sin perder la esperanza. Es por eso que hacen una firme y contundente petición a don Emilio. ¿En qué consiste, exactamente? En que no desista en su empeño por salvarla. Ella, por si acaso, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para despedirse, para siempre, de su querido Valle Salvaje.

¿Qué sucede en el capítulo 363 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 26 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo, tras la muerte de Adriana, nada va a volver a ser lo mismo en Valle Salvaje. Como es de esperar, todos quedan profundamente destrozados y devastados con la noticia. Es más, Rafael se ve absolutamente incapaz de sacar las fuerzas para criar a su hija si no es junto a Adriana. ¡Está absolutamente desolado!

Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, Rafael no duda un solo segundo en sincerarse con Luisa a la hora de hacerle saber todos y cada uno de sus miedos. Ella, por su parte, se ha mostrado más que decidida a descubrir toda la verdad sobre el nacimiento de esa niña, sin importar en absoluto las consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.