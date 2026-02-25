No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 24 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 361 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo José Luis ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una exigencia a Enriqueta. ¿En qué consiste, exactamente? En que abandone el palacio junto a su hijo, y que lo haga a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han tenido la oportunidad de ver cómo Braulio se reafirma en la idea de que Rafael es, en realidad, la persona que acabó con la vida de su padre. Mientras tanto, Mercedes se muestra verdaderamente inquieta al observar la gran alianza que existe entre Victoria y Dámaso. Él, por su parte, tiene claro que no hay absolutamente nada que temer, ni mucho menos… ¿O sí? Es un hecho que estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta sorprendente y espectacular temporada.

¿Qué sucede en el capítulo 362 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 25 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la ocasión de ver cómo el galeno parece traer gravísimas noticias. Al parecer, el estado de salud de Adriana ha empeorado considerablemente, hasta tal punto que no tiene ni la menor idea de si puede hacer algo por ella.

Dadas las circunstancias, a la Salcedo no le queda otra opción que aceptar su posible final. Aun así, todos parecen tener la esperanza de que va a mejorar en algún momento. Es más, no dudan un solo segundo en hacer una firme petición a don Emilio. ¿En qué consiste, exactamente? En que no desista en su empeño por salvarla.

Ella, por si acaso, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para despedirse de su querido Valle Salvaje. Es algo que deseaba hacer con todas sus fuerzas, ante el destino que podría estar a punto de enfrentar en cualquier momento. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.