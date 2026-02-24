No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 23 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 360 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Atanasio deja completamente sorprendida y sin palabras a Victoria, al pillarla rebuscando entre unos papeles. Como no podía ser de otra manera, y dadas las circunstancias, no puede evitar desconfiar muchísimo de sus intenciones. ¿Cómo logrará la Salcedo salir de esta complicada situación?

Lejos de que todo quede ahí, Braulio por fin parece tener un sospechoso por el asesinato de su padre. Es más que evidente que no va a dudar un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para obtener las respuestas que necesita, a la mayor brevedad posible. Cuando llega la noche, Adriana se arma de valor para reunirse con Rafael, y todo con la firme intención de hacerle una sorprendente y devastadora confesión. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 361 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 24 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia van a ser testigos de cómo José Luis aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una petición a Enriqueta. ¿En qué consiste, exactamente? En que abandone cuanto antes el palacio junto a su hijo.

En cuanto a Braulio, se reafirma en la idea de que Rafael es el asesino de su padre. Es un hecho que no va a parar hasta encontrar las pruebas necesarias que demuestren que está en lo cierto. Mercedes, por su parte, observa con cierta inquietud la gran alianza que ha surgido entre Dámaso y Victoria.

A pesar de todo, él tiene cada vez más claro que no tiene nada que temer… ¿O sí? Sea como sea, es más que evidente que la unión estratégica de ambos no va a dejar indiferente a nadie, más pronto que tarde. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.