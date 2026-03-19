Laura Moure (‘La Ruleta de la Suerte’) confirma su embarazo: desvela el sexo y el nombre del bebé

Laura Moure, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los rostros conocidos más queridos de nuestro país, en cuanto al mundo de la televisión se refiere. Cada día, en Antena 3, forma parte del equipo de uno de los programas que más éxito continúa cosechando en España. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a La Ruleta de la Suerte. Tanto ella como Jorge Fernández, cada uno desde su posición en el plató, continúan haciendo un trabajo verdaderamente excepcional para reunir a millones de personas frente a la pequeña pantalla, que se animan a intentar resolver los paneles como lo hacen los concursantes. Ahora, Laura Moure es noticia por algo que nada tiene que ver con el ámbito profesional, sino con el personal. ¿A qué nos referimos, exactamente? Ha confirmado que está embarazada.

A través de una publicación realizada tanto en su perfil oficial de Instagram como en su página de Facebook, Laura Moure daba a conocer a sus miles de fans esta gran noticia. Y lo ha hecho con el fin de evitar cualquier tipo de especulación, puesto que su barriga comenzaba a notarse y, además, ha estado un tiempo bastante desaparecida en redes sociales. «¡Ya sé que muchos os habéis dado cuenta ya! ¡Sí! ¡Estoy embarazada! No lo había comunicado antes porque, como sabéis, existe un tiempo de prudencia… ¡¡¡Necesitaba estar segura de que todo iba a ir bien!!!», comenzó diciendo en el comunicado compartido en las mencionadas redes sociales. Y añade: «La barriguita se ha asomado muy rápido y ha sido difícil disimular».

Lejos de que todo quede ahí, Laura Moure continuó explicando cómo han sido estos meses en silencio, desde que supo que estaba embarazada hasta confirmar que todo estaba marchando a las mil maravillas: «He estado algo desaparecida, pero no me encontraba nada, nada bien… ya dejé atrás ese primer trimestre de náuseas y sueño y me encuentro mucho mejor».

Fue entonces cuando la azafata de La Ruleta de la Suerte quiso sorprender aún más a todos y cada uno de sus seguidores. ¿De qué forma? Anunciando no solamente el sexo del bebé, sino también el nombre escogido: «¡¡No podemos estar más felices!! Os presento a la pequeña Zoe. ¡¡Está creciendo de maravilla!!».

Pero no todo queda ahí, puesto que también ha confirmado cuándo dará a luz y, de esta forma, dará la bienvenida a su vida a la pequeña Zoe: «¡¡¡En agosto la tendré entre mis brazos por fin!!! ¡¡¡Deseando que llegue el veranoooooo!!! ¡Un abrazo muy fuerte a todos! Os quiero mucho», sentenció el comunicado. Todo ello junto a imágenes de estos meses: desde el positivo hasta el crecimiento de su barriguita.

Como no podía ser de otra forma, la publicación no ha tardado en llenarse de felicitaciones hacia la azafata de La Ruleta de la Suerte. «Enhorabuena, bella», «Enhorabuena, Laura, me alegro mucho» o «Ay, Laura, ¡qué alegría! ¡Enhorabuena, cariño! ¡Me alegro muchísimo por ti! Besitos enormes», son algunos de los muchos que se pueden leer. Desde Happy FM, damos la enhorabuena a Laura y a su pareja por esta preciosa noticia.