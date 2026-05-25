Dani y Carlos (Zona Gemelos) desvelan el dinero que han ganado en internet: «Con esto me voy a buscar problemas»

Para muchos los nombres de Carlos y Daniel Ramos seguro que no les dicen nada, pero si decimos que ellos son las personas que están detrás del dúo ZonaGemelos, seguro que ya empiezan a sonar a muchos. Los dos hermanos son dos de los streamers más conocidos de España y han conseguido crear un emporio que sigue siendo un misterio para mucha gente. Detrás de su fortuna están sus directos patrocinados por casas de apuestas, donde es habitual que animen a sus espectadores a jugar a la ruleta o al póker online, siempre con promesas de conseguir grandes cantidades. Tras La casa de los gemelos y La cárcel de los gemelos, mucha gente se sigue preguntando cómo es posible que dos chicos humildes (como así se anuncian ellos mismos) puedan pagar enormes cachés y premios de cientos de miles de euros para sus programas, peleando por famosos con Telecinco. Pese a lo que pueda parecer, estos chicos amasan una enorme fortuna, tal y como han contado.

El premio de La cárcel de los gemelos fue de 250.000 euros, una cantidad a la que hay que sumar el caché de algunos de sus concursantes (Frank Cuesta pactó un pago de 150.000 euros para realizar unas obras en su santuario de animales en Tailandia) y el coste de crear el escenario, la emisión 24 horas y todos los gastos que generan tantos días en emisión. Aunque sin un gran equipo detrás, lo cierto es que han podido conseguir grandes números en la red, aunque cuesta saber si eso podría ser rentable sin el apoyo de grandes marcas como patrocinadores.

En su último proyecto, los gemelos han anunciado un nuevo curso para unos pocos elegidos en el que prometen «un modelo de negocio que te puede cambiar la vida». Según anuncian, los que entren en este curso sólo necesitan «un teléfono móvil, una conexión a internet y ganas».

Pese a que critican a falsos gurús como Amadeo Llados —por utilizar ropa falsa y alquilar los coches y las joyas que enseña en sus vídeos—, Carlos y Daniel prometen que ellos no son así. Pese a todo, utilizan el mismo lenguaje de plazas limitadas y de curso en el que unos pocos afortunados podrán disfrutar para cambiar por completo su vida, es decir, el mismo que utilizan los mismos vendehumos de la red a los que critican.

¿Cuánto dinero gana ZonaGemelos al mes gracias a las redes sociales y sus directos?

Para dar más fuerza a su discurso, los streamers han contado que desde que cumplieron 18 años comenzaron a crear contenido en la red y que con apenas 22 años ya eran millonarios. «Con esto me voy a buscar problemas», decían ante la cámara.

En sus inicios aseguran que comenzaron a ganar entre 20.000 y 30.000 euros mensuales, una cantidad que cualquier persona querría ganar. Ellos, en todo momento, aseguran que nunca han presumido de su fortuna y que prefieren llevar «un perfil bajo» para evitar problemas y envidias.

Con el paso de los años, esa facturación —antes de impuestos, aunque tienen una multa pendiente con Hacienda— ha ascendido a 250.000 euros mensuales. Con esas cantidades, es comprensible que puedan costearse el poder realizar realities de gran presupuesto, puesto que su equipo humano es el mínimo, necesitando mucho menos personal que emisiones como Supervivientes o Gran Hermano.

Nos colamos en la clase del negocio de ZonaGemelos

Este modelo de negocio es uno de sus muchos negocios en los que están metidos, pero aseguran que es una de sus principales fuentes de ingresos. En una clase de prueba a la que Happy FM ha podido acceder, Carlos y Daniel muestran unos gráficos en los que desvelan sus ingresos de los últimos meses.

Aseguran que en diciembre de 2025 apenas generaron 65.000 euros con este negocio, puesto que estaban centrados en La casa de los gemelos y no pudieron atenderlo como se debía. Los ingresos de este método se disparan en febrero de 2026, cuando suben hasta los 116.000 euros, y en marzo con 120.000 euros.

Esta es una de sus varias fuentes de ingresos, por lo que el resto puede llegar de sus streamings y otras inversiones que no tengan que ver con la red. Tras ver esta clase supuestamente exclusiva —previo paso de aceptar dar datos de contacto—, la conclusión es que es imposible saber qué tipo de negocio pretenden enseñar. Lo que más repiten es que los afortunados podrán conseguir contratos y contactos gracias a ellos, aunque sin dar detalles.

La fortuna de ZonaGemelos, manchada por los juegos y casas de apuestas

La fama de los gemelos llegó gracias a sus realities, pero antes de La casa de los gemelos ya tenían una legión de fans en sus directos promocionando casas de apuestas. Con ellas ganan dinero promocionando sus códigos de afiliados, por lo que ZonaGemelos en realidad son una especie de comerciales de las casas de apuestas y ganan un porcentaje por cada nuevo cliente que se inscriba a través de su web.

Multados por el Ministerio de Consumo

El pasado 30 de abril el Ministerio anunciaba que habían sancionado con 10.000 euros a la empresa Make Money Now S.A., la que se encuentra tras los negocios de los streamers. Según el ministerio, la sanción es impuesta porque su web y sus vídeos «incluyen enlaces a operadores no autorizados y comunicaciones comerciales en redes sociales como Instagram, Kick, X y Discord».