La Policía acude a ‘La cárcel de los gemelos’: «La denuncia más grande de nuestra historia»

La cárcel de los gemelos es el nuevo reality de los streamers Carlos y Daniel Ramos, más conocidos como ZonaGemelos, y que sigue la estela del polémico La casa de los gemelos. Aunque las cosas parecían ir con cierta normalidad desde que empezó el programa, la llegada de La Marrash como concursante ha dado polémica desde el minuto uno. Su presencia ha conseguido en menos de 24 horas que la Policía Nacional se haya tenido que presentar en el plató y que los creadores del formato hayan anunciado que tomarán medidas muy duras contra ella y contra otro de los participantes. En su emisión en directo se han podido ver agresiones (aunque muchos concursantes han firmado contratos para evitarlas y poder abandonar el programa en caso de que se produjesen), además de insultos de todo tipo, dejando claro que volvían a ser un reality sin apenas censura.

Hasta este fin de semana los datos parecían buenos, llegando a superar el millón de usuarios conectados en YouTube durante muchos momentos (aunque con acusaciones de que se falsean los datos mediante bots, es decir, visitantes comprados en la plataforma), pero el empujón definitivo parecía llegar con la llegada de la polémica Triana Marrash. La que fuera ganadora de La casa de los gemelos ha puesto en pie de guerra a sus compañeros reclusos, pero esta vez parece haber sobrepasado la paciencia de los organizadores.

Durante la noche del lunes todo se ha precipitado, puesto que el equipo de producción se ha dado cuenta (gracias a los comentarios de los espectadores), de que Marrash podría estar consumiendo drogas dentro de la cárcel. Tras fijarse en las imágenes, los organizadores han dejado claro que la concursante había escondido cocaína en su bolso, de ahí que no parase de entrar y salir del baño, un comportamiento muy sospechoso para todos.

Tras hablar fuera de cámaras con ella y con José (novio de Ruth, otra de las concursantes recién llegadas), Carlos y Daniel tomaron la decisión de expulsarles inmediatamente del concurso. Ellos, lejos de admitir su comportamiento y marcharse, decidieron llamar a la Policía Nacional por una supuesta agresión.

Hablan los gemelos para explicar lo sucedido

Tras dejar en vilo a los espectadores durante toda la noche a los seguidores, han sido los creadores de La cárcel de los gemelos los que han subido un vídeo para aclarar lo sucedido: «Tenemos todas las pruebas, lo hemos grabado todo». De esta manera avisaban de que no iban a tener más compasión con Marrash y que esta vez la demandarán por lo sucedido en el programa.

«Hay testigos aquí en todo el reality que saben que era Marrash la que lo tiene (refiriéndose a la cocaína)», aseguraban. Con la fuerza de estas pruebas, anuncian que van a interponer «la denuncia más grande de nuestra historia, vamos a tener que traer de testigos a gente que les ha ofrecido».

Así comenzó la polémica en ‘La cárcel de los gemelos’

«Se empezó a liar cuando José nos ha reconocido que tenía droga», de esta manera ha podido saber que Marrash tenía las sustancias escondidas en su bolso. Tras hablar con los dos, Triana habría comenzado su particular show: «Entonces, ya ella se ha vuelto loca. Llamó a la policía y la policía ha visto el percal y ha dicho: ‘Madre mía’».

La intención de los gemelos era obligarla a tirar la droga por el wc y que continuase el concurso, pero ella se habría negado, por lo que han tomado la decisión de expulsarla sin opción a seguir. Al final de su vídeo explicando este asunto, han llegado a decir que podría llevar hasta cinco gramos de cocaína escondida.

Según los creadores de La cárcel de los gemelos, el futuro de la ya ex concursante pasa por entrar en prisión. «Me da pena porque posiblemente coma cárcel, porque ya tiene antecedentes, ya ha comido cárcel una vez. Hoy tenía un juicio al que no se ha presentado, así que lo mismo entra en busca y captura», han dicho.

Marrash y Jose podrían denunciar al programa por lesiones

Ya fuera del plató en el que todo sucede, ambos han ido publicando vídeos de sus conversaciones con los agentes, donde se podía escuchar que les recomendaban acudir a un centro médico para pedir un parte de lesiones y después poder denunciar la supuesta agresión que habrían sufrido.

«Se me ha agredido, se me han tirado cosas», decía minutos después Marrash, ya dentro de un taxi de camino al hospital. Además, no ha dudado en señalar al resto de concursantes como «enganchados» y acusar de que las audiencias del reality son falsas: «Todo son bots, los comentarios son bots, las métricas… no tienen ni un millón, no os creáis nada, no paguéis ni un céntimo en ningún voto».