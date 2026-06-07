No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia, puesto que estamos ante una serie que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. El pasado domingo 31 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Halis no ha dudado un solo segundo en nombrar a Ferit como nuevo señor. Es más, hasta tal punto llega la cosa que no ha tenido reparos a la hora de entregarle su anillo, puesto que cree firmemente que Orhan nunca mereció tenerlo. Este, por su parte, se queda profundamente descolocado al descubrir que el bebé de Betül no es suyo. Aun así, le ha exigido que lo mantengan en secreto.

Al menos por el momento. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Ferit da el importantísimo paso de comprar muchas piedras preciosas. A pesar de los esfuerzos, al llegar a la mansión, descubre que son falsas y que le han engañado. Por si fuera poco, Çiçek confiesa a Abidin que es su madre y que no le había buscado con anterioridad porque estaba convencida de que estaba muerto. Un pensamiento que cambió de forma radical cuando le vio por televisión, y descubrió que lo que había pensado hasta el momento era completamente incierto. Como es de esperar, el marido de Suna se queda profundamente descolocado. ¡No se lo esperaba!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 7 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Seyran está pensando en someterse al tratamiento para quedarse embarazada. Y lo tiene en mente a pesar de que sea algo incompatible con su enfermedad, puesto que puede poner en riesgo su vida. A pesar de las consecuencias, quiere dar ese importantísimo paso. Lejos de que todo quede ahí, la madre de Abidin se arma de valor a la hora de darle a elegir entre ella y la familia Korhan.

Por si fuera poco, Kazim se queda completamente sin palabras al enterarse de que su yerno es hijo de la gran señora. Esta, por su parte, ha querido aprovechar para pedirle que esté a su lado de forma incondicional. Ferit va a buscar las piedras sin avisar a nadie y recibe una paliza. Por fortuna, los hombres de Halis aparecen en el momento más oportuno para salvar la vida al joven. No te pierdas el nuevo capítulo de Una nueva vida, esta noche a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.