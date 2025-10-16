Quién es Ruth, de ‘La Casa de los Gemelos’: su edad, su altura y su enfermedad

En los últimos días, La Casa de los Gemelos se ha hecho viral. Numerosos medios de comunicación y usuarios de redes sociales no han podido evitar comentar lo que sucede en ese reality, incluyendo sus participantes: desde La Marrash hasta ‘La Falete’, pasando por Ruth y José, entre otros. Todos ellos están consiguiendo que todo el mundo hable lo que sucede en esa casa. Ahora bien, son muchos los que quieren saber muchos más detalles sobre una de las concursantes que más está dando de qué hablar. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Ruth. Así pues, hacemos un repaso a diversos aspectos personales como es su edad, su altura y la enfermedad que padece.

¿Por qué se hizo famosa Ruth, de ‘La Casa de los Gemelos’?

La participante del polémico reality se hizo conocida por las redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok donde, actualmente, más de medio millón de seguidores. Original de Cáceres, gran parte de su fama está relacionada, precisamente, por su historia. Entre otras cuestiones, porque Ruth no solamente siempre ha sido muy abierta a la hora de hablar del síndrome que padece, ya que nunca ha tenido reparos a la hora de mostrar detalles de su relación sentimental con José, también participante de La Casa de los Gemelos.

En cuanto a su vida personal, Ruth nació en 1999, por lo que tiene 26 años. En cuanto a su altura, ella misma ha confesado en muchas ocasiones que mide, aproximadamente, 1,30 metros. Esto se debe al síndrome de Russell-Silver que padece desde que nació. Se trata de una enfermedad rara que está relacionada, entre otras características, con el retraso del crecimiento.

El paso de Ruth y José por ‘Y ahora Sonsoles’

El síndrome de la concursante de La Casa de los Gemelos y su exposición en redes sociales llamó la atención al equipo de Sonsoles Ónega. Así pues, a principios de este año, tanto ella como su pareja acudieron al plató de Antena 3. De esta manera, no solamente hablaron de cómo esos 40 centímetros que les separan no les ha afectado en absoluto, sino que compartieron detalles respecto a cómo se conocieron

Ambos empezaron a hablar por chat y, para comprobar si esa química que estaba sintiendo era real, Ruth puso rumbo a Mallorca para conocerle: «Vino a verme y ya no se fue de allí», explicó José. Aunque tienen claro que la gente en redes sociales no acaba de entender su relación sentimental, tienen claro que les da lo mismo.

De hecho, Ruth hizo la siguiente confesión a Sonsoles Ónega: «Muchas veces vamos a restaurantes y se piensan que soy su hija». Para tratar de encajar las críticas, la creadora de contenido en redes sociales aprovechó su paso por el programa para lanzar un mensaje: «Es más importante mirar por dentro».