‘La Casa de los Gemelos’: horario y cómo ver en directo el reality más polémico del momento

La Casa de los Gemelos, como ya contamos en Happy FM, es el reality más salvaje que se ha podido ver en los últimos años, tanto que tuvo que cancelarse tras apenas nueve horas desde su estreno. Detrás de este proyecto están los hermanos Carlos y Daniel, dos chicos de la localidad madrileña de Getafe que se hacen conocer en la red como Zona Gemelos y que se atrevieron a crear su propio Gran Hermano, un experimento que se les fue de las manos, pero que fue un éxito de audiencia y repercusión. Ahora, tras días para poder volver a prepararlo, te contamos cómo, dónde y a qué hora ver la segunda edición de La Casa de los Gemelos.

Daniel y Carlos son dos streamers que hasta ahora eran conocidos por entrevistar a personajes de lo más especiales nacidos de redes sociales como TikTok e Instagram. Además, gran parte de sus contenidos están dedicados al mundo de los juegos de azar, siendo patrocinados por un casino online. Por lo tanto, sus emisiones en muchos casos sólo se pueden ver en Kick, única plataforma que admite este tipo de contenidos, ya que es propiedad de la casa de apuestas Stake, conocida por ser patrocinadora del equipo Sauber de Fórmula 1.

Para este experimento decidieron emitir en redes TikTok y YouTube, aunque las plataformas decidieron cortar su emisión debido a la violencia y el sexo que se podía ver. Los participantes eran personajes como Tamara Marrash, conocida por haber contado en programas de televisión su experiencia con un jeque en Dubái, formando parte de su harén de mujeres. Además, en el verano de 2025 volvió a la actualidad por su supuesta desaparición, algo que finalmente fue un engaño para conseguir más seguidores y exposición.

También convivieron personajes de como Manolito (un hombre con acondroplasia), La Falete (famosa en la red por su parecido con el cantante) y otros personajes que en el pasado habrían sido catalogados como frikis. Este reality trash es una mezcla entre los personajes que acudían a Crónicas Marcianas (Paco Porras, Tamara, Leonardo Dantés y cía.) y los participantes del mítico Hotel Glam, reality que marcó una época en Telecinco.

La Casa de los Gemelos fue cancelado porque era imposible mantener el orden en la casa y tampoco la seguridad de los participantes, por lo que pasados unos días habrá una segunda edición. Los organizadores han prometido más seguridad e imponer unas normas claras para evitar peleas, aunque aseguran que «eso forma parte de la vida», por lo que no habrá demasiada censura.

También han dejado claro que no hubo drogas, defendiendo que hubo y seguirá habiendo alcohol en la casa, algo que también ocurre en La isla de las tentaciones y Gran Hermano. Otros programas de convivencia como OT 2025 ya han prohibido el alcohol y el tabaco a sus concursantes mientras estén en el concurso.

La Casa de los Gemelos vuelve este jueves 16 de octubre a las 22:30 h con una gala de presentación que se realizará en un plató profesional, fuera de la casa de los streamers, que acogió el primer intento. Además, prometen invitados llegados desde el mundo de la televisión, asegurando que están intentando contar con María Patiño, Belén Esteban y Coto Matamoros (con el que sí han contado otras veces).

Debido a los momentos de tensión que se espera que puedan vivirse, especialmente entre Triana Marrash y ‘La Falete’, la emisión de este programa se podrá ver únicamente en la plataforma Kick (el rival de Twitch y YouTube para eventos en directo). Será en el canal de Zona Gemelos, aunque seguro que los vídeos de los mejores momentos llenarán otras redes como X (antes Twitter), TikTok e Instagram.