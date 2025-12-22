El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 se celebra hoy, lunes 22 de diciembre, y toda España vuelve a estar pendiente -como cada año- de lo que ocurra en el Teatro Real de Madrid, escenario del sorteo más esperado del año. Como cada Navidad millones de personas sueñan con escuchar su número premiado y, sobre todo, con que salga el Gordo de Navidad, dotado con cuatro millones de euros a la serie.
Durante el día del Sorteo de Lotería de Navidad 2025 la ilusión recorre cada rincón del país y familias, amigos y grupos de trabajo siguen minuto a minuto la extracción de los números cantados por los niños de San Ildefonso. Pendientes de los grandes premios, los quintos, los cuartos y las pedreas, nadie quiere perderse nada de lo que ocurra hoy en el Teatro Real y por eso desde OKDIARIO te ofrecemos en directo online el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025.
Streaming en directo del Sorteo de Lotería de Navidad 2025
Desde OKDIARIO llevamos la magia del Sorteo de Navidad 2025 en directo a todos los hogares y a través de nuestro streaming online podrás seguir en directo todo lo que ocurra hoy en el Teatro Real. Da igual dónde estés o desde qué dispositivo te conectes: aquí puedes ver online el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y conocer al instante qué número ha salido premiado con el Gordo, cuántos premios se reparten, los importes de cada premio y mucho más.
Resultados del Sorteo de Lotería de Navidad 2025 y comprobador de décimo
Una vez finalizado el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 en OKDIARIO podrás consultar todos los resultados del sorteo con la lista completa de números premiados y los importes correspondientes a cada premio.
Además, ponemos a tu disposición nuestro comprobador de Lotería de Navidad 2025 online para que puedas saber al momento si tu décimo está premiado y cuánto dinero te corresponde cobrar.