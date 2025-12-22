¿Cómo escuchar por radio el Sorteo de Lotería de Navidad 2025 en directo?

El Sorteo de la Lotería de Navidad se puede seguir en directo por la radio a través de las principales emisoras nacionales y autonómicas (RNE, SER, COPE, Onda Cero, entre otras), tanto en FM como en sus emisoras online y apps. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra cada año el 22 de diciembre, una fecha fija en el calendario y una de las más esperadas en España. Ese día marca, para muchas personas, el inicio oficial de las fiestas navideñas y reúne a millones de ciudadanos pendientes de los números y los premios.

Escuchar la Lotería de Navidad 2025 por la radio

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 podrá seguirse, como cada año, en directo por la radio el 22 de diciembre, una de las tradiciones más arraigadas en España. Para miles de oyentes, escuchar el sorteo por la radio sigue siendo la forma más cercana y emotiva de vivir el evento, ya sea en casa, en el trabajo o de camino a alguna celebración previa a las fiestas.

Las principales emisoras nacionales y autonómicas retransmiten el sorteo íntegro desde primera hora de la mañana. Entre ellas se encuentran Radio Nacional de España (RNE), Cadena SER, COPE, Onda Cero y numerosas radios regionales y locales, que acompañan el canto de los números de los niños de San Ildefonso con comentarios, comprobaciones de premios y conexiones en directo.

¿Cómo escuchar la Lotería de Navidad?

Existen varias opciones para no perderse ni un detalle del sorteo:

Radio tradicional (FM o AM) , sintonizando tu emisora habitual.

Streaming online , a través de la web oficial de cada cadena.

Aplicaciones móviles de las emisoras, disponibles para iOS y Android.

Altavoces inteligentes, pidiendo que reproduzcan la radio en directo.

Muchas emisoras también ofrecen narraciones continuas con especial atención a los premios mayores, como el Gordo, el Segundo y el Tercer Premio, facilitando a los oyentes la comprobación rápida de números.

¿A qué hora empieza el Sorteo de Lotería de Navidad 2025?

El sorteo comienza a las 9:00 de la mañana (hora peninsular) del 22 de diciembre. Desde ese momento, los niños de San Ildefonso empiezan a cantar los números y premios, y el proceso suele prolongarse durante varias horas, normalmente hasta primeras horas de la tarde.

Aunque el 22 de diciembre caiga en fin de semana o festivo, el sorteo no cambia de fecha, manteniendo así una tradición centenaria. El momento más esperado llega con el Gordo de Navidad, el primer premio, pero a lo largo de la mañana se reparten también el Segundo, el Tercer Premio, los cuartos, quintos y miles de premios menores.

Escuchar la Lotería de Navidad por la radio sigue siendo una experiencia única: una mezcla de tradición, ilusión y nervios compartidos que, año tras año, marca oficialmente el inicio de la Navidad en España.