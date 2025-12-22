Lotería de Navidad 2025 en directo | Comprobar el Gordo y lista oficial de números premiados hoy
El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 vuelve y lo hace como cada año un 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Todo está y alisto para acoger la celebración de la Lotería de Navidad y toda España está pendiente del premio Gordo, el mayor premio de éste sorteo que dejará 400.000 euros por décimo al que tenga el número premiado. Aquí te contaremos todo lo que pase en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, podrás comprobar en directo tus números de Lotería de Navidad para ver cuánto te ha tocado e incluso sabrás dónde ha tocado el Gordo y otros premios.
A qué hora empieza la Lotería de Navidad 2025
El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 empieza a las 9:00 horas aunque la retransmisión de la señal arrancará media hora antes y podremos ver en riguroso directo cómo rellenan los bombos con los números y premios que se van a repartir hoy, lunes 22 de diciembre.
Los premios de la Lotería de Navidad
Aunque esta es una cantidad que no cambia, todos nos hacemos la misma pregunta año tras año: cuánto toca con cada premio de la Lotería de Navidad. Pues bien, esta es la lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 para que sepas cuánto te vas a llevar si te toca el primer premio, el segundo, el tercero e incluso cuánto dinero te llevas con el reintegro y la pedrea.
- Primer premio: 400.000 euros al décimo
- Segundo premio: 125.000 euros al décimo
- Tercer premio: 50.000 euros al décimo
- Cuartos premios: 20.000 euros al décimo
- Quintos premios: 6.000 euros al décimo
- Pedrea: 100 euros al décimo
- Reintegro: 20 euros
- Premios por aproximaciones: 2.000 euros para los décimos con los números anterior y posterior al Gordo; 1.250 euros para los números anterior y posterior al segundo premio; 960 euros por décimo a los números anterior y posterior al tercer premio
- Centenas del 1º, 2º y 3º premio: 100 euros al décimo
- Centenas de los 4º premios: 100 euros al décimo
- Las dos últimas cifras del Gordo, el segundo y tercer premio: 100 euros al décimo
¿Cuánto toca con el cuarto premio de la Lotería de Navidad?
El cuarto premio de la Lotería de Navidad está premiado con 200.000 euros a la serie, por lo que hablamos de un total de 20.000 euros al décimo y 1.000 euros por cada euro jugado, para aquellos que hayan decidido compartir el décimo. Además, en el sorteo que se celebra en el Teatro Real, los niños de San Ildefonso cantan dos cuartos premios, por lo que tenemos una doble oportunidad. Si has sido agraciado con el cuarto premio de la Lotería de Navidad, debes saber que te llevarás los 20.000 euros íntegros.
¿Cuánto dinero toca con el tercer premio?
El tercer premio de la Lotería de Navidad tiene un importe de 50.000 euros por décimo. Pero no es esta realmente la cantidad que te va a tocar en el caso de que tu décimo sea premiado con ese tercer premio, ya que no nos podemos olvidar de los impuestos que se pagan a Hacienda, que cobra un 20% a partir de los 40.000 euros. De este modo, finalmente el premio que te llevas es de 48.000 euros, mientras que Hacienda se queda 2.000 euros.
Segundo premio de la Lotería de Navidad: cuánto toca
El segundo premio otorga 1,25 millones de euros por serie, lo que equivale a 125.000 euros por décimo. Tienes que descontar lo que se lleva Hacienda que son 17.000 euros, por lo que ganarás en realidad 108.000 euros.
¿Cuánto dinero es el Gordo de Navidad y cuánto toca después de Hacienda?
El Gordo de la Lotería de Navidad es el premio más esperado y deseado del sorteo. Cada décimo premiado con el Gordo recibe 400.000 euros. Sin embargo, no todo ese dinero llega al bolsillo del afortunado. Como en los últimos años, este 2025, la cantidad exenta de tributar es de 40.000 euros. A partir de esa cifra, Hacienda aplica un gravamen del 20% sobre los 360.000 euros restantes. Esto significa que el ganador del Gordo se lleva finalmente 328.000 euros, mientras que 72.000 euros van a parar a las arcas públicas
Horario Lotería de Navidad: a qué hora empieza el sorteo
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad empieza a las 09:00 y podrás seguirlo en OKDIARIO, que contará con una señal de vídeo en directo y varias crónicas en las que te contaremos todas las anécdotas que nos dejen los niños de San Ildefonso.
Todo preparado en el Teatro Real para el sorteo más esperado del año
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad arranca en menos de 3 horas. Desde las 09:00 y hasta, aproximadamente, las 14:00 horas, los niños de San Ildefonso irán cantando los números afortunados. Aquí te contaremos todos los detalles.
Lotería de Navidad 2025
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025! Quédate con nosotros para seguir toda la información en vivo, comprobar tus décimos premiados, saber qué número ha sido el Gordo y mucho más.
Dónde ver el sorteo de Lotería de Navidad 2025
Ver la Lotería de Navidad 2025 con la familia es una de las mejores tradiciones que tenemos en España. Si bien, hoy es día laborable en nuestro país y son muchos los que tendrán que seguir el sorteo desde el trabajo, por eso te ofrecemos una alternativa: podrás seguir la Lotería de Navidad 2025 en streaming a través de la web de OKDIARIO. En caso de que estés en casa y quieras verlo en la televisión, podrás hacerlo a partir de las 8:30 horas desde La 1 de RTVE.
A qué hora sale el Gordo de Navidad 2025
Para los impacientes que se preguntan cuándo sale el Gordo de la Lotería de Navidad 2025, deben saber que éste sorteo no es como otros y que todo es impredecible. Los números comienzan a salir de los bombos y nunca puedes saber a qué hora sale el Gordo. En los últimos años ha salido entre las 11:20 y las 13:30 horas, así que tendrás que estar muy pendiente de los niños de San Ildefonso.
Dónde mirar la tabla de premios de la Lotería de Navidad
Toda España estará hoy pendiente de la radio y la televisión para seguir muy de cerca el Sorteo de Lotería de Navidad 2025 y comprobar si sus décimos tienen algún premio. Pues bien, si quieres consultar la lista de premios de la Lotería de Navidad 2025 podrás hacerlo a través de la web de OKDIARIO: aquí te contaremos qué número se ha llevado el premio Gordo y la lista oficial de premios de la Lotería de Navidad 2025.
Qué números tienen reintegro en la Lotería de Navidad
Llevarse el premio Gordo de la Lotería de Navidad es algo tremendamente complicado, pues la realidad es que la mayoría de los españoles no se llevará nada por sus décimos de Navidad. Si bien, algunos podrán recuperar el importe gastado y eso es gracias al reintegro. Pero, ¿en qué consiste? El reintegro e la Lotería de Navidad es una bonificación especial que se da a los números cuya última cifra coincide con la de los primeros premios y que devuelve el importe jugado. Pero si te preguntas qué números de la Lotería de Navidad tienen reintegro, debes sabe que sólo el premio Gordo.
Cuánto toca con las 3 últimas cifras del Gordo
Llevarte el premio Gordo de la Lotería de Navidad es extremadamente complicado, pero es posible que tengas algunos números del primer premio y eso es muy bueno porque por tener los tres últimos números del Gordo de Navidad te puedes llevar un premio de 120 euros, que se corresponde con 100 euros al décimo de las últimas cifras más 20 euros por el reintegro.
Cómo escuchar por radio el sorteo de Lotería de Navidad 2025
El Sorteo de Lotería de Navidad que se celebra hoy cae en lunes y por tanto es muy probable que estés en tu puesto de trabajo y no puedas verlo por televisión. Pero hay una forma para que sigas en directo los números premiados hoy: puedes escuchar el sorteo de Lotería de Navidad 2025 por radio. Las principales emisora de radio del país emitirán el sorteo en directo, pero además, desde OKDIARIO también podrás seguir en vivo la retransmisión en radio de la Lotería de Navidad 2025.
Hasta qué hora es la Lotería de Navidad
El Sorteo de Lotería de Navidad 2025 comenzará a las 9:00 horas en el Teatro Real y no hay un tiempo estipulado de duración. Si bien, este sorteo suele durar unas cuatro horas y finaliza en torno a las 13:00 horas.
Comprobar números premiados
Si quieres comprobar si tu décimo de Lotería de Navidad 2025 está premiado, sólo tendrás que consultar nuestro comprobador interactivo de décimos. Introduce tu número, el importe jugado y automáticamente sabrás si te has llevado algo.
¿Cuánto toca con el quinto premio de la Lotería de Navidad?
La cantidad de dinero que vas a ganar con el quinto premio es de 60.000 euros por cada serie, así que si tienes un décimo que resulta premiado te vas a llevar un total de 6.000 euros.