Cuánto dinero te llevas si ganas una pedrea en la Lotería de Navidad 2025: adiós a los 1.000 euros de siempre

Puede que el titular te sorprenda, pero no es engañoso: en 2025, aunque la pedrea de la Lotería de Navidad reparte la misma cantidad de números premiados que en 2024, el número de décimos premiados será mayor. ¿Cómo es posible? Este fenómeno es relativamente común y no afecta solo a la pedrea, sino a todos los premios del sorteo.

La pedrea, los míticos mil euros de la Lotería de Navidad

Para quienes no estén familiarizados con la tradición, la pedrea corresponde a los premios menores del sorteo. Se trata de todos los números que los niños y niñas de San Ildefonso cantan con el emblemático “¡Mil euros!”. Cada uno de estos “¡Mil euros!” se asocia a un número, y en total se reparten 1.794 números con un premio de mil euros por serie, es decir, 100 euros por décimo. Esta cifra es idéntica a la de 2024 y años anteriores.

Entonces, ¿por qué habrá más ganadores en 2025? La respuesta está en la cantidad de series que Loterías y Apuestas del Estado pone a la venta. Cada número cuenta con varias series, y cada serie incluye diez décimos. Mientras que en 2024 se vendieron 193 series por número, en 2025 se han puesto a la venta 198 series. Esto significa que más personas podrán comprar décimos de cada número, aumentando las oportunidades de llevarse premios, tanto de la pedrea como del Gordo, segundo premio y demás categorías.

Cuantas más series, más recaudación

Esta práctica no es nueva. Por ejemplo, en 2023 se vendieron 185 series por número. Cada vez que se incrementa el número de series disponibles, la recaudación del sorteo aumenta, pero también lo hace el número de personas que pueden hacerse con un premio, siempre y cuando los décimos correspondientes a los números premiados se vendan.

En definitiva, más series a la venta significa más décimos premiados y más participantes que podrán disfrutar de la magia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.