Comprobar la Lotería de Navidad 2025: la lista con todos los números premiados

La Lotería de Navidad reparte 2.772 millones de euros en premios en el sorteo que se celebra este lunes 22 de diciembre de 2025. El Teatro Real de Madrid está siendo el escenario de un evento que reunirá a cientos de miles de españoles delante del televisor. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los premios y los números premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. Aquí podrás consultar todos los números premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad.

Este lunes 22 de diciembre se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad y desde las 09.00 horas de la mañana ya están saliendo las primeras bolas de las 100.000 que están dentro del bombo. En este 2025 se reparten 2.772 millones de euros en premios y el más esperado volverá a ser ‘El Gordo’, que, como es habitual, entregará 400.000 euros al décimo al ganador. Además de ‘El Gordo’, el segundo premio entregará 125.000 euros al décimo y el tercer premio 50.000 por boleto. A lo largo de la mañana también saldrán dos cuartos premios, ocho quintos y 1.794 pedreas de cinco cifras, que entregarán 100 euros por décimo.

El primer premio en salir ha sido el segundo, a las 9:21 horas de la mañana. El número que repartirá 125.000 euros al décimo es el 70.048. El segundo premio en salir ha sido el primer cuarto, el 78.447.

Premios y números premiados de la Lotería de Navidad

Los números premiados de la Lotería de Navidad:

Segundo premio: 70.048.

Cuarto premio: 78.447

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad:

El Gordo: 4.000.000 euros (por serie) – 400.000 por décimo: 328.000 euros tras la retención.

Segundo premio: 1.250.000 euros (por serie) – 125.000 por décimo: 108.000 euros.

Tercer premio: 500.000 euros (por serie) – 50.000 por décimo: 48.000 euros.

Cuartos premios (dos): 200.000 euros (por serie) – 20.000 por décimo.

Quintos premios (ocho): 60.000 euros (por serie) – 6.000 por décimo.

Pedreas de cinco cifras (1.794): 1.000 euros (por serie) – 100 por décimo.

Hacienda también juega la Lotería de Navidad

Hacienda también juega esta Lotería de Navidad. El ministerio que dirige María Jesús Montero se llevará una parte de los premios del sorteo que da el pistoletazo de salida de Navidad. La Agencia Tributaria solo perdonará a los premios inferiores a 40.000 euros y por el resto se tendrá que tributar por la cantidad que exceda esta cantidad.

«Estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 euros solo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe», informan desde Hacienda en sus canales oficiales.

De esta forma, los afortunados que se lleven ‘El Gordo’ ingresarán limpios 328.000 euros y el segundo premio quedará en 108.00 euros tras la retención. El tercer premio, que está valorado en 50.000 euros, se quedará en 48.000 euros. El resto de los premios estará exento de tributación.