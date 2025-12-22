El actor español que ha triunfado en ‘La que se avecina’ gracias a la Lotería de Navidad: “Con un millón…”

El 22 de diciembre de 2002 fue un día que cambió la vida de Nacho Guerreros para siempre. Por aquel entonces, el joven riojano intentaba abrirse camino en Madrid compaginando largas jornadas como camarero con su sueño de ser actor. Ese día, la Lotería de Navidad le sonrió: el número 08103 resultó agraciado con el Gordo, y Guerreros se convirtió en millonario prácticamente de la noche a la mañana.

La suerte no solo tocó a un décimo, sino a varios, ya que su familia en Calahorra (La Rioja) también poseía parte del premio, sumando aproximadamente un millón de euros. Guerreros recuerda el momento con incredulidad: “Lo recuerdo como una verdadera locura. Yo estaba en la cama aún durmiendo. La noche anterior había trabajado”, rememoró sobre la noticia que transformó su vida.

La Lotería de Navidad, un salvavidas para Nacho Guerreros

Aquel premio de la Lotería no fue solo una inyección económica, sino un salvoconducto que le permitió dejar atrás la precariedad y lanzarse de lleno a su vocación. Gracias al dinero recibido, pudo dejar su empleo como camarero y financiar sus propios proyectos artísticos, incluyendo la producción de la obra de teatro Bent, que se convirtió en su trampolín hacia la televisión.

Poco después, Nacho Guerreros consiguió su primer papel en la pequeña pantalla como Jose María en Aquí no hay quien viva, y más tarde alcanzaría la fama con Coque en La que se avecina. El actor reconoce el papel decisivo que tuvo la Lotería de Navidad: “Si mi padre no me hubiera prestado el dinero, yo no habría podido hacer la función. Para mí fue fundamental esa lotería”, asegura.

Un empuje para su carrera

Hoy, Guerreros disfruta del reconocimiento y la estabilidad que le brinda su personaje, recordando cómo aquel premio le dio el empuje necesario para transformar su vida y consolidar una carrera en un sector donde los trabajos “fijos” son la excepción. La Lotería no solo cambió su economía, sino que abrió las puertas a su éxito profesional.