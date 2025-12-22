Echan a un señor del Teatro Real por liarla en pleno sorteo de la Lotería de Navidad: «Le tocó…»

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra este 22 de diciembre, es uno de los eventos más esperados del año de nuestro país. Millones de españoles compran lotería cada año con la esperanza de ganar el Gordo, pero también hay otros premios que reparten premios muy jugosos, como es el caso de las aproximaciones como los números que se encuentran justo antes y después del primer premio.

Cuando el Gordo o cualquiera de los premios principales cae, la euforia se desata de inmediato. Los afortunados que tienen los décimos agraciados suelen reaccionar con gritos, abrazos y lágrimas de alegría, mientras familiares y amigos comparten la emoción. No importa si el premio es el Gordo, una aproximación o un reintegro: cada número premiado provoca un torrente de emociones y una sensación única de celebración colectiva que inunda calles, hogares y redes sociales. En esos instantes, la sorpresa, la incredulidad y la felicidad se mezclan, creando un momento que muchos recuerdan toda la vida.

El surrealista momento vivido en el Teatro Real en el sorteo de Lotería de Navidad

En un momento de euforia, un señor ha tenido que ser expulsado del Teatro Real tras celebrar con un entusiasmo exagerado un premio de 1.000 euros. Sobre las 10.20 horas de la mañana, la seguridad acompañó a este hombre a la salida para asegurar que el evento se celebrase con normalidad. «El hombre celebró con mucho entusiasmo un premio de 1.000 euros, llega a tocarle el Gordo…» aseguraban entre risas Sandra Daviú y Blanca Bellonch, presentadoras del sorteo.