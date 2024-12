¿Con el Gordo puedes dejar de trabajar? El premio de la Lotería de Navidad 2024 que necesitas para jubilarte

Imagina estar viendo el sorteo de la Lotería de Navidad 2024 y darte cuenta de que has ganado el Gordo. Quizás suena irreal, pero todos los años hay alguien que tiene esa suerte. ¿Por qué no ibas a ser tú? Por eso, debes prepararte para que no te pille por sorpresa.

Ganar el Gordo es una de las alegrías más grandes que se puede tener en Navidad, pero después tendremos que saber administrarnos el dinero. Por ejemplo, plantearnos qué queremos hacer con él y si pretendemos jubilarnos.

Puede que 400.000 euros te parezcan mucho, pero conforme vayas haciendo las cuentas verás que no es tan sencillo lograr que ese dinero te dure para siempre. Sobre todo si quieres mantener un estilo de vida elevado.

¿Cuánto dinero necesito ganar en la Lotería de Navidad para jubilarme?

El premio Gordo está agraciado con 400.000 euros, pero lo primero que deberemos tener en cuenta son los impuestos por ganar la Lotería de Navidad 2024.

De esa cifra los primeros 40.000 euros están exentos, pero 360.000 restantes tributarán al 20%. Es decir, si haces el cálculo en tu cuenta sólo te ingresarán 328.000 euros. Esa es la cifra con la que tendrás que vivir si quieres jubilarte.

Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el sueldo medio en España es de 26.948 euros al año. Si hacemos las cuentas el Gordo sólo te durará unos 12 años si no trabajas. Eso sin tener en cuenta la inflación.

¿Cómo jubilarme si me toca el Gordo estas Navidades?

Aun así, no todo está perdido. No es necesario que fallezcas en los próximos 12 años para que te salgan las cuentas. Hay otros factores particulares como tus propiedades o posibles pensiones que juegan a tu favor.

En todo caso, no será la misma situación ni el mismo riesgo si te toca el Gordo con 30 años que con 75. En cambio, sí que hay una cosa en común para todos los casos: si quieres jubilarte, tendrás que poner el dinero a trabajar por ti.

Qué hacer si te toca el Gordo entre los 20 y los 30 años

Desde luego es el grupo demográfico que más difícil lo tendrá para jubilarse. Habrán cotizado muy poco y una pensión es inimaginable. Además, lo más común es que no tengan un piso en propiedad.

Sin embargo, que te toquen 328.000 euros siendo joven tiene muchísimas ventajas respecto a cuando eres adulto. Por ejemplo, como inversor puedes tomar muchos más riesgos.

Hay varios consejos que deberías utilizar:

Educación: aprovecha el dinero para formarte y aprender a gestionar tu patrimonio para maximizar su duración.

aprovecha el dinero para formarte y aprender a gestionar tu patrimonio para maximizar su duración. Diversifica : puedes mezclar inversiones de mayor riesgo (fondos de inversión) con otros más seguros como bonos o depósitos a plazo fijo.

: puedes mezclar inversiones de mayor riesgo (fondos de inversión) con otros más seguros como bonos o depósitos a plazo fijo. Arriésgate: la edad te permite aprovechar el dinero para formar tu propio negocio o comprar una propiedad para alquilarla.

¿Cómo jubilarme si me toca el gordo y tengo entre 30 y 60 años?

Mucha gente a estas edades tiene una casa en propiedad, pero una hipoteca. Un error muy común es utilizar el dinero inmediatamente para cancelarla. ¿Si las condiciones son buenas por qué ibas a hacer eso?

Por ejemplo, si tu hipoteca es anterior a 2013 puedes desgravarla en la declaración de la renta, así que te interesa mantenerla. Ahora con más motivo, ya que los tipos de interés comienzan a bajar.

De hecho, una buena inversión sería comprar una propiedad, pero aprovecha tu salud económica para financiar al menos una parte de la vivienda.

Otros consejos menos arriesgados son que optes por un plan de pensiones privado para el futuro o bonos gubernamentales, que dan una gran seguridad a largo plazo.

¿Qué hacer si me toca la Lotería de Navidad y tengo más de 60 años?

Puede que incluso ya estés jubilado y cobrando tu pensión; o que te quede poco para hacerlo. Más allá del legado que quieras darle a tus hijos, nuestro principal consejo es que disfrutes del dinero.

No obstante, hay otros recursos que podrían interesarte. Por ejemplo, las rentas vitalicias, los fondos conservadores o las cuentas de ahorro.