Un alcalde del PSOE en Aragón responde a los cánticos contra Sánchez: «A mí también me gusta la fruta»

El alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo Martínez, ha protagonizado un momentazo en las fiestas populares de este pueblo zaragozano alentando de manera sorpresiva las protestas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en pleno pregón de las fiestas.

En el momento de pronunciar el pregón, la gente concitada a las puertas del consistorio comenzaron a corear este pasado jueves, «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» –cántico que está siendo una manifestación continua en toda la geografía española por parte de los más jóvenes–.

Sin embargo, en contra de lo que era de esperar, el alcalde del PSOE de esta localidad zaragozana, lejos de desalentar la protesta contra Sánchez, bromeo ante todos los concitados expresó que a él también le «gusta la fruta», en un claro guiño cómplice con los jóvenes que estaban de celebración y que puso de moda la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso.

El alcalde del PSOE contra Sánchez

Estas manifestaciones del regidor socialista están dando la vuelta a toda España a través de numerosas publicaciones en redes sociales que se han hecho eco de momento con el que sorprendió a la multitud que se agolpaba para dar comienzo a las fiestas de San Roque. Vicente Royo Martínez es alcalde por mayoría absoluta. El PSOE en esta localidad zaragozana lleva gobernando de manera interrumpida y siempre con mayoría absoluta.

La valentonada del socialista se produce tan sólo una semana después de que se produjera un momento similar en el pregón de las Fiestas de San Lorenzo en la ciudad de Huesca. La concejala de Fiestas, Nuria Mur (PP), detuvo el discurso en el balcón del Ayuntamiento, siguiendo las indicaciones de la alcaldesa Lorena Orduña y el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, ante los gritos enconados de las peñas que coreaban «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».

Sin embargo, la escena fue duramente criticada por el PSOE aragonés al tildar de falta de respeto institucional que desde cargos públicos se alentase cánticos de este cariz en la festividad de la localidad censurando, sobre todo, a Octavio López a quien los micrófonos captaron diciendo «déjales, déjales, que están en contra de Pedro Sánchez».

Pese a ello, el alcalde de El Burgo de Ebro ha tratado de restar importancia al episodio. Desde el balcón, Royo Martínez parecía en un primer momento que trataba calmar a la multitud al decir «a ver, a ver, a ver, no vamos a mezclar churras con merinas». Inmediatamente después, con ironía añadió sonriendo «porque a mí también me gusta la fruta», lo que despertó más vítores entre los asistentes.

El aparente gesto inocente del socialista no es tal, si se tiene en cuenta que la máxima dirigente del PSOE en Aragón es Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de España de Pedro Sánchez, impuesta desde Ferraz e impulsada por el ex secretario de organización del PSOE, el encarcelado Santos Cerdán. Con este episodio este regidor zaragozano ha dejado visible lo que era un verdad a voces, que no pertenece a la facción de Alegría en Aragón.

Pese a ello, fue este Ayuntamiento siendo alcalde Royo Martínez donde se celebró el famoso almuerzo pagado con dinero público en plena campaña electoral para las elecciones de generales de 2023, con el que agasajó a la ministra Alegría, que encabezaba en aquel momento la lista a diputada nacional por Zaragoza.

Según consta en la factura emitida por el establecimiento del bar de las piscinas municipales, donde tuvo lugar el ágape, la comida costó 2.410,70 euros. Pero, salvo por las croquetas y algún plato de calamar, donde se fue el dinero fue en las cervezas. Hasta 121 l de cerveza, es decir, 291 tubos, se bebieron los socialistas.