Calendario laboral de Andalucía 2026: todos los festivos y puentes que hay este año

Ya hace varios días desde que comenzara el 2026, pero todavía nos quedaba por celebrar el Día de Reyes, y ahora que ya ha pasado podemos dar por finalizadas las vacaciones de Navidad. Volvemos sí o sí a la rutina y para comenzar de forma adecuada, nada como organizar la agenda teniendo en mente cómo va a ser el año a nivel de días de trabajo y como no, días de fiesta. Y sabiendo que la Junta ya tiene fijados todos los festivos de este año, tanto los nacionales como los autonómicos, nada como hacer un repaso al detalle de cómo va a ser el calendario laboral de Andalucía de 2026.

Las fechas oficiales del calendario laboral de Andalucía 2026 vienen recogidas en el Decreto 101/2025, de 14 de mayo, que determina el calendario de fiestas laborales en la comunidad para este nuevo año. A esto se suma la relación completa de fiestas locales, publicada en octubre del año pasado y actualizada en diciembre, que cada ayuntamiento establece para su municipio. Aunque estos días varían según la localidad, el bloque común de festivos es el que marca la estructura del año, sobre todo para quienes intentan cuadrar vacaciones o planificar desplazamientos con cierto margen. Y lo cierto es que el resultado es un año 2026 con varios festivos distribuidos a lo largo del calendario y algunas opciones interesantes para convertir un fin de semana normal en un puente, especialmente en primavera y a final de año. A continuación, repasamos uno por uno todos los días festivos y señalamos en qué momentos será posible disfrutar de descansos más largos.

Calendario laboral de Andalucía 2026

El calendario laboral andaluz cuenta con doce días festivos retribuidos y no recuperables, comunes a toda la comunidad. De este modo toca sacar lápiz y papel (o el móvil) para apuntar ya que a lo largo del año, estas son las fechas que figuran como festivo oficial:

1 de enero (jueves) : Año Nuevo

: Año Nuevo 6 de enero (martes) : Epifanía del Señor

: Epifanía del Señor 28 de febrero (sábado) : Día de Andalucía

: Día de Andalucía 2 de abril (jueves) : Jueves Santo

: Jueves Santo 3 de abril (viernes) : Viernes Santo

: Viernes Santo 1 de mayo (viernes) : Fiesta del Trabajo

: Fiesta del Trabajo 15 de agosto (sábado) : Asunción de la Virgen

: Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes) : Fiesta Nacional de España

: Fiesta Nacional de España 2 de noviembre (lunes) : Día de Todos los Santos (traslado)

: Día de Todos los Santos (traslado) 7 de diciembre (lunes) : Día de la Constitución Española (traslado)

: Día de la Constitución Española (traslado) 8 de diciembre (martes) : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Natividad del Señor

Estos doce festivos conforman el marco básico del año laboral y se complementan con los dos días locales que fija cada municipio en Andalucía.

Puentes y fines de semana largos en 2026

Aunque como acabamos de ver, no todos los festivos que se han fijado para este calendario laboral del año 2026 permiten hacer puente, lo que sí que tenemos es que existen varias oportunidades claras para alargar la semana sin necesidad de pedir muchos días libres. Algunas son muy evidentes desde el principio: por ejemplo, el 1 de mayo caerá en viernes, lo que asegura un fin de semana largo para toda la comunidad. También la combinación 2 y 3 de abril (Jueves y Viernes Santo) crea un bloque festivo completo que muchas personas aprovechan para viajar o descansar. Algo que por otro lado es costumbre cada Semana Santa.

Otro momento especialmente favorable llegará en diciembre. La Constitución (7 de diciembre) se traslada al lunes y la Inmaculada (8 de diciembre) cae en martes, creando una de las mejores opciones para unir días y convertir ese tramo en un puente amplio justo antes de Navidad. Además, el 12 de octubre y el 2 de noviembre (por moverse el festivo del 1 de noviembre) caen en lunes, de modo que nos permite extender el fin de semana de Todos los Santos sin necesidad de solicitar más jornadas libres.

El resto de festivos se reparte de manera irregular. Algunos caen en sábado, como el 28 de febrero (Día de Andalucía) y el 15 de agosto, lo que no permite disfrutar de un descanso adicional en la jornada laboral. Aun así, la presencia de varios festivos entre semana facilita planificar pequeños respiros a lo largo del año.

Fiestas locales en Andalucía en 2026

Además de los festivos comunes, no podemos olvidar que cada municipio andaluz dispone de dos días de fiesta local, que pueden modificar notablemente la dinámica del calendario según la zona. La relación oficial se publicó en la Resolución de 6 de octubre de 2025 y se actualizó posteriormente en la Resolución de 18 de diciembre de 2025, ambas de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral y se pueden consultar en la web de la Junta de Andalucía.

Estas festividades locales son clave para entender cómo se estructura el año en cada localidad. En muchos casos coinciden con ferias, celebraciones patronales o días especialmente señalados para la ciudadanía. Aunque la elección depende de los ayuntamientos, su impacto en la agenda laboral es evidente, ya que permiten sumar descansos adicionales que, combinados con los festivos autonómicos y nacionales, pueden dar lugar a puentes personalizados según cada municipio.