Cuándo es Semana Santa en 2026: éstas son las fechas de los próximos festivos después de Navidad y nadie da crédito

Estamos en plena cuenta atrás para celebrar la Navidad, por lo que son muchas las personas que ya están pensando en vacaciones (o en los días de fiesta que van a tener), comidas familiares y planes para cerrar el año. Y aun así, mientras organizamos diciembre, hay quien empieza a mirar más allá. Las comunidades autónomas ya tienen establecido sus calendarios laborales para 2026, de modo que ya podemos saber de antemano en qué fechas van a caer algunos de los periodos festivos más esperados del año. Entre ellos, la Semana Santa, que siempre genera expectación y, sobre todo, dudas porque como ya se sabe, sus fechas cambian cada temporada.

A diferencia de las fiestas fijas, la ubicación en el calendario de la Semana Santa responde a un cálculo que mezcla tradición religiosa y referencias astronómicas. Por eso no siempre cae en las mismas semanas y, en ocasiones, aparece más pronto o más tarde de lo que muchos imaginaban. Pero para 2026, ya se saben las fechas exactas, así que ya podemos comenzar a organizar puentes, escapadas y compromisos con tiempo. No olvidemos sin embargo, que el reparto de días festivos no es idéntico en toda España. Algunas comunidades mantienen Jueves Santo como festivo, otras no lo celebran como día no laborable, y varias prolongan la celebración hasta el Lunes de Pascua. Estas diferencias influyen directamente en la duración real del descanso, dado que en algunas zonas será más largo que en otras. Conozcamos entonces cuándo se va a celebrar la Semana Santa de 2026 y qué sorpresas puede que nos llevemos.

Cuándo se celebra Semana Santa 2026

Tal y como ya se refleja en todos los calendarios laborales de cara al año que viene, la Semana Santa de 2026 tendrá lugar del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. El calendario queda así:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Dos de estas fechas, Jueves Santo y Viernes Santo, son las que despiertan más interés porque determinan el puente real en cada comunidad.

Por qué Semana Santa cambia cada año

La fecha de la Semana Santa no está fijada como pasa con la Navidad. No tiene un día fijo en el calendario, así que cada año se mueve. El porqué de todo esto tiene que ver con una norma muy antigua: primero hay que esperar al equinoccio de primavera y, después, a la primera luna llena que llegue. Cuando eso ocurre, el Domingo de Resurrección se coloca en el domingo siguiente. Y a partir de ahí se ordena el resto de la semana. Es un sistema que mezcla tradición y astronomía, y por eso podemos comprobar en función de cada año, que unas veces cae en marzo, entre mediados y finales y otras veces cae en el mes de abril. En 2026, la Semana Santa cogerá días de ambos meses aunque los centrales caen como acabamos de ver en el mes de abril.

Qué comunidades tienen festivo el Jueves Santo en 2026

En 2026, el Jueves Santo (2 de abril) será festivo en la mayor parte de España. Sin embargo, no todas las comunidades lo adoptan como día no laborable. Tradicionalmente, las excepciones son claras:

Fiesta el Jueves Santo 2026:

Andalucía

Aragón

Asturias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Ceuta

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

La Rioja

Melilla

Como puedes ver Cataluña y Comunidad Valenciana se quedan fuera ya que en sus respectivos calendarios laborales, el Jueves Santo no aparece como festivo. Pero no pienses que pierden un día de fiesta, en ambos territorios, la estructura del calendario laboral reserva la festividad para otro día dentro de la Semana Santa.

Dónde se celebra el Lunes de Pascua

La otra clave está en el Lunes de Pascua (6 de abril), que en algunas comunidades funciona como día adicional de descanso. De este modo, Cataluña y Comunidad Valenciana que no celebran Jueves Santo si tienen fiesta en Lunes de Pascua por lo que tiene también cuatro días de puente.

Pero además, estas otras comunidades celebran también Lunes Santo en 2026:

País Vasco

Navarra

La Rioja

Baleares

Esto provoca que mientras muchas comunidades cierran el periodo festivo el domingo 5 de abril, tras cuatro días, pero otras como Navarra o La Rioja podrán tener hasta cinco días festivos seguidos.

Los festivos que Madrid ya ha fijado para 2026

En cuanto a Madrid, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha aprobado el calendario laboral para 2026, que incluye 12 festivos autonómicos y nacionales, a los que cada ayuntamiento sumará dos festivos locales. Entre ellos, figuran: